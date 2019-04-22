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      Зеленський зустрічався з рідними полонених у Росії моряків: деталі

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      Зеленський зустрічався з рідними полонених у Росії моряків у 2018 році
      Зеленський зустрічався з рідними полонених у Росії моряків у 2018 році / Фото з відкритих джерел

      Лідер виборів президента України Володимир Зеленський зустрічався у грудні 2018 року з родичами українських моряків, яких Росія незаконно обстріляла і захопила в Азовського морі.

      Батько військовополоненого моряка Віктор Сорока у коментарі "Громадському" розповів, що 27 грудня минулого року десяток рідних моряків отримали квитки на концерт "95 кварталу" в Одесі. Перед цим вони також мали зустріч з членами гумористичного колективу.

      Читайте також: Чи видасть Путін полонених моряків: думка російського політолога

      Ми сиділи, пили чай. Він запитав нас: "Чим я можу допомогти?". Ми сказали, що важливо зробити так, щоб ця історія була на слуху. Вони, наприклад могли підготувати номер про це, але напередодні його виходу обов’язково нам показати,
      – розповів батько моряка.

      За його словами, дехто з родичів пішов на концерт, а дехто ні. Проте, після зустрічі перед концертом з ними більше ніхто з команди Зеленського не зустрічався.

      Зауважимо, 21 квітня після оголошення результатів екзит-полів Володимир Зеленський у своєму штабі заявив, що спілкувався із родичами полонених моряків і зробить все для їхнього повернення додому.

      "Найголовніше для нас – повернути наших хлопців живими. Крім Мінських домовленостей, для нас зараз задача номер один – повернути всіх наших заручників, всіх військових полонених, наших моряків – це наша перша задача... Це пріоритетна задача не тільки для мене, а й для кожного українця, я переконий, що всі чекають цього результату", – наголосив кандидат.

      Як українські моряки попали в полон Росії?25 листопада 2018 року на межі Чорного та Азовського морів у районі Керченської протоки прикордонний корабель РФ умисно врізався у буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі. Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито українські кораблі неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

      Після інциденту українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні кораблі відкрили вогонь по українських суднах. Внаслідок стрілянини 6 українських військових моряків зазнали поранень.

      Російські прикордонники також захопили 2 українських кораблі та взяли в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими. Попереднє слідство у справі військоих триватиме у Росії до 25 травня.

      24 січня Парламентська асамблея Ради Європи прийняла українську резолюцію по Азову, де Україна вимагає звільнення моряків і політв'язнів у Росії.

       

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      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики Володимир Зеленський Новини Росії Україна – Росія Українські моряки в полоні Українці в полоні РФ
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