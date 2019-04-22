Чи видасть Путін полонених моряків: думка російського політолога

Згідно з даними Національного екзит-полу, перемогу у президентських виборах в Україні з результатом у 73% здобув шоумен Володимир Зеленський. Попри таку велику підтримку до нього є чимало питань, зокрема про те, як у команді політика вестимуть перемовини з РФ щодо звільнення полонених українців.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів російський політолог Олександр Шмельов.

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Про реакцію РФ на результати виборів

На його думку, мало хто в Україні може зараз точно сказати, чим буде займатись Зеленський та його команда. А в Росії – тим більше. Тож про результати українських виборів там поки що говорять дуже обережно та висловлюють надії на те, що новий український лідер не буде таким, як попередній президент Петро Порошенко.



Результати Національного екзит-полу

Політики ж, за словами Шмельова, мовчать, хоча Дмитро Медведєв вже прокоментував перемогу Зеленського у Twitter й зробив він це доволі стримано.

Шансы на улучшение взаимодействия Украины с нашей страной есть. Что нужно для этого? Честность. И еще нужен прагматичный и ответственный подход. Подход, учитывающий все сложившиеся на Украине политические реалии https://t.co/NN06kO5mQT — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 22 квітня 2019 р.

Главное, что следует пожелать новому украинскому руководству, – здравомыслие. И конечно, понимание глубинной ценности отношений народов наших стран, которые должны быть выше политической конъюнктуры https://t.co/NN06kO5mQT — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 22 квітня 2019 р.

Швидше за все російська пропаганда намагатиметься трактувати ці вибори як поразку Порошенка. Поразку тої радикальної антиросійської політики, яку він вів,

– припустив Шмельов.

"Чи привітає Зеленського Путін? Думаю, так. Мабуть, зараз тривають обговорення, а далі будуть спроби встановити неформальний контакт зі штабом українського політика. Якщо вийде, то вітання буде радісним. Якщо ні, то все одно, рано чи пізно, воно буде", – переконаний росіянин.

Про полонених українських моряків

Шмельов зазначив, що у РФ вже майже рік триває громадянська компанія за обмін всіх українців на всіх росіян. За даними соцопитувань, таку вимогу підтримують майже 60% росіян.

Російська політика влаштована так, що вимоги, які підтримують більшість населення, ігнорувати не можна. Але водночас не можна й іти на поступки, адже це означатиме проявити слабкість,

– пояснив він.

"Зрозуміло, що російська влада не хоче відпускати полонених моряків. Зокрема через те, що їх арештували у повному беззаконні, при затриманні їх катували та били. Влада РФ не хоче, щоб вони про це розказували", – запевнив російський публіцист.

"Саме тому в Кремлі намагаються закидати, що віддадуть 24 моряка в обмін на всіх ув'язнених в Україні росіян, а тему інших полонених українців, включно з Сенцовим, намагатимуться закрити", – підсумував Шмельов.