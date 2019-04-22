Зірки РФ привітали Зеленського з президенством: як це вплине на його репутацію

Після оголошення результатів екзит-полу, де Володимир Зеленський здобув 73% голосів, його активно почали вітати з перемогою, зокрема, зірки російської естради. Як це вплине на репутацію Володимира Зеленського – в ефірі 24 каналу розповів експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен.

За словами Тизенгаузена, привітання від російських зірок не дуже вплине на імідж Володимира Зеленського. До прикладу, привітання двох одіозних Михайла Пореченкова та Івана Охлобистін, які деякий час не вилазили з ОРДЛО, ніяк не вплинуло, а рейтинг Зеленського лише зростав.

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Мені здається, що це була запланована акція. В нас так – якщо Росія тебе ненавидить, то отже ти хороший.

Реакція Михайла Пореченкова та Івана Охлобистін на лідерство Зеленського: відео

"Російська естрада взагалі живе в своєму світі. Більшість не до кінця розуміє, що тут якась війна. Вони цю риторику проштовхують ще з самого початку. Через це недоречні висловлювання і привітання не мають впливати на репутацію переможця виборів", – розповів експерт.

За його словами, в риториці Миколи Баскова зрозуміло, що йому потрібен додатковий ринок для заробітку. Він надіється, що відносини покращаться і його впустять організувати концертний тур Україною.

"Наталя Корольова також плаче разом з Лолітою Мелявською через те, що їх не впускають. Вони надіються, що приїдуть сюди", – наголосив Тизенгаузен.

На думку експерта, під час президентства Зеленського нічого кардинально в цьому контексті не зміниться і заборону в'їзду російським зіркам не скасують. Адже, коли в нас йде війна та анексований Крим, то про які братські відносини може йти мова.

Зеленський переміг у другому турі виборів: відео



Результати екзит-полів – президентські вибори 2019

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