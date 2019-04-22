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      Звезды РФ поздравили Зеленского с президенством: как это повлияет на его репутацию

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      Звезды РФ поздравили Зеленского с президентством
      Звезды РФ поздравили Зеленского с президентством / Коллаж 24 канала

      После объявления результатов экзит-пола, где Владимир Зеленский получил 73% голосов, его активно начали поздравлять с победой, в частности, звезды российской эстрады. Как это повлияет на репутацию Владимира Зеленского – в эфире 24 канала рассказал эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен.

      По словам Тизенгаузена, поздравление от российских звезд не очень повлияет на имидж Владимира Зеленского. К примеру, поздравление двух одиозных Михаила Пореченкова и Ивана Охлобыстина, которые некоторое время не вылезали из ОРДЛО, никак не повлияло, а рейтинг Зеленского только рос.

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      Мне кажется, что это была запланированная акция. У нас так – если Россия тебя ненавидит, то значит ты хороший.

      Реакция Михаила Пореченкова и Ивана Охлобыстина на лидерство Зеленского: видео

      "Российская эстрада вообще живет в своем мире. Большинство не до конца понимает, что здесь какая-то война. Они эту риторику проталкивают еще с самого начала. Из-за этого неуместные высказывания и поздравления не должны влиять на репутацию победителя выборов", – рассказал эксперт.

      По его словам, в риторике Николая Баскова понятно, что ему нужен дополнительный рынок для заработка. Он надеется, что отношения улучшатся и его впустят организовать концертный тур по Украине.

      "Наталья Королева также плачет вместе с Лолитой Мелявской из-за того, что их не впускают. Они надеются, что приедут сюда", – отметил Тизенгаузен.

      По мнению эксперта, во время президентства Зеленского ничего кардинально в этом контексте не изменится и запрет въезда российским звездам не отменят. Ведь, когда у нас идет война и аннексирован Крым, то о каких братских отношениях может идти речь.

       

      Зеленский победил во втором туре выборов: видео


      Результаты экзит-полов – президентские выборы 2019

      Смотрите полное интервью с Борисом Тизенгаузеном:

       

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      Как голосовали во втором туре президентских выборов-2019: главное
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      Теги: Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Украина – Россия Новости Украины Новости политики Новости России Новости LifeStyle
      Источник: 24 канал
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