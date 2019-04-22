Выдаст ли Путин пленных моряков: мнение российского публициста

Согласно данным Национального экзит-пола, победу в президентских выборах в Украине с результатом в 73% получил шоумен Владимир Зеленский. Несмотря на такую большую поддержку к нему есть немало вопросов, в частности о том, как в команде политика будут вести переговоры с РФ по освобождению пленных украинцев.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал российский публицист Александр Шмелев.

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О реакции РФ на результаты выборов

По его мнению, мало кто в Украине может сейчас точно сказать, чем будет заниматься Зеленский и его команда. А в России – тем более. Поэтому о результатах украинских выборов там пока говорят очень осторожно и выражают надежды на то, что новый украинский лидер не будет таким, как предыдущий президент Петр Порошенко.



Результаты Национального экзит-пола

Политики же, по словам Шмелева, молчат, хотя Дмитрий Медведев уже прокомментировал победу Зеленского в Twitter и сделал он это довольно сдержанно.

Шансы на улучшение взаимодействия Украины с нашей страной есть. Что нужно для этого? Честность. И еще нужен прагматичный и ответственный подход. Подход, учитывающий все сложившиеся на Украине политические реалии https://t.co/NN06kO5mQT — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 22 квітня 2019 р.

Главное, что следует пожелать новому украинскому руководству, – здравомыслие. И конечно, понимание глубинной ценности отношений народов наших стран, которые должны быть выше политической конъюнктуры https://t.co/NN06kO5mQT — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 22 квітня 2019 р.

Скорее всего российская пропаганда будет пытаться трактовать эти выборы как поражение Порошенко. Поражение той радикальной антироссийской политики, которую он вел,

– предположил Шмелев.

"Поздравит ли Зеленского Путин? Думаю, да. Видимо, сейчас идут обсуждения, а дальше будут попытки установить неформальный контакт со штабом украинского политика. Если получится, то поздравление будет радостным. Если нет, то все равно, рано или поздно, оно будет", – убежден россиянин.

О пленных украинских моряках

Шмелев отметил, что в РФ уже почти год длится гражданская компания по обмену всех украинцев на всех россиян. По данным соцопросов, такое требование поддерживают почти 60% россиян.

Российская политика устроена так, что требования, которые поддерживают большинство населения, игнорировать нельзя. Но в то же время нельзя и идти на уступки, ведь это будет означать проявить слабость,

– пояснил он.

"Понятно, что российская власть не хочет отпускать пленных моряков. В частности из-за того, что их арестовали в полном беззаконии, при задержании их пытали и били. Власти РФ не хотят, чтобы они об этом рассказывали", – заверил российский публицист.

"Именно поэтому в Кремле пытаются упрекнуть, что отдадут 24 моряков в обмен на всех заключенных в Украине россиян, а тему других пленных украинцев, включая Сенцова, постараются закрыть", – подытожил Шмелев.