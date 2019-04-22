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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРИЯ ТЕРАКТОВ НА ШРИ-ЛАНКЕ

      Выдаст ли Путин пленных моряков: мнение российского публициста

      202 Читати новину українською

      Согласно данным Национального экзит-пола, победу в президентских выборах в Украине с результатом в 73% получил шоумен Владимир Зеленский. Несмотря на такую большую поддержку к нему есть немало вопросов, в частности о том, как в команде политика будут вести переговоры с РФ по освобождению пленных украинцев.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал российский публицист Александр Шмелев.

      Читайте также: Звезды РФ поздравили Зеленского с президенством: как это повлияет на его репутацию

      О реакции РФ на результаты выборов

      По его мнению, мало кто в Украине может сейчас точно сказать, чем будет заниматься Зеленский и его команда. А в России – тем более. Поэтому о результатах украинских выборов там пока говорят очень осторожно и выражают надежды на то, что новый украинский лидер не будет таким, как предыдущий президент Петр Порошенко.

      Вибори-2019
      Результаты Национального экзит-пола

      Политики же, по словам Шмелева, молчат, хотя Дмитрий Медведев уже прокомментировал победу Зеленского в Twitter и сделал он это довольно сдержанно.

      Скорее всего российская пропаганда будет пытаться трактовать эти выборы как поражение Порошенко. Поражение той радикальной антироссийской политики, которую он вел,
      – предположил Шмелев.

      "Поздравит ли Зеленского Путин? Думаю, да. Видимо, сейчас идут обсуждения, а дальше будут попытки установить неформальный контакт со штабом украинского политика. Если получится, то поздравление будет радостным. Если нет, то все равно, рано или поздно, оно будет", – убежден россиянин.

      О пленных украинских моряках

      Шмелев отметил, что в РФ уже почти год длится гражданская компания по обмену всех украинцев на всех россиян. По данным соцопросов, такое требование поддерживают почти 60% россиян.

      Российская политика устроена так, что требования, которые поддерживают большинство населения, игнорировать нельзя. Но в то же время нельзя и идти на уступки, ведь это будет означать проявить слабость,
      – пояснил он.

      "Понятно, что российская власть не хочет отпускать пленных моряков. В частности из-за того, что их арестовали в полном беззаконии, при задержании их пытали и били. Власти РФ не хотят, чтобы они об этом рассказывали", – заверил российский публицист.

      "Именно поэтому в Кремле пытаются упрекнуть, что отдадут 24 моряков в обмен на всех заключенных в Украине россиян, а тему других пленных украинцев, включая Сенцова, постараются закрыть", – подытожил Шмелев.

       

       

      blog_ava
      Выборы президента Украины-2019: официальные результаты
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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Украинские моряки в плену Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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