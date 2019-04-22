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      Зеленский встречался с родными пленных в России моряков: детали

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      Зеленский встречался с родными пленных в России моряков в 2018 году
      Зеленский встречался с родными пленных в России моряков в 2018 году / Фото из открытых источников

      Лидер выборов президента Украины Владимир Зеленский встречался в декабре 2018 года с родственниками украинских моряков, которых Россия незаконно обстреляла и захватила в Азовском море.

      Отец военнопленного моряка Виктор Сорока в комментарии "Громадскому" рассказал, что 27 декабря прошлого года десяток родных моряков получили билеты на концерт "95 квартала" в Одессе. Перед этим у них также была встреча с членами юмористического коллектива.

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      Мы сидели, пили чай. Он спросил нас: "Чем я могу помочь?". Мы сказали, что важно сделать так, чтобы эта история была на слуху. Они, например могли подготовить номер об этом, но накануне его выхода обязательно нам показать,
      – рассказал отец моряка.

      По его словам, кое-кто из родственников пошел на концерт, а некоторые нет. Однако, после встречи перед концертом с ними больше никто из команды Зеленского не встречался.

      Отметим, 21 апреля после объявления результатов экзит-полов Владимир Зеленский в своем штабе заявил, что общался с родственниками пленных моряков и сделает все для их возвращения домой.

      "Самое главное для нас – вернуть наших ребят живыми. Кроме Минских договоренностей, для нас сейчас задача номер один – вернуть всех наших заложников, всех военных пленных, наших моряков – это наша первая задача... Это приоритетная задача не только для меня, но и для каждого украинца, я убежден, что все ждут этого результата", – подчеркнул кандидат.

      Как украинские моряки попали в плен России?25 ноября 2018 года на границе Черного и Азовского морей в районе Керченского пролива пограничный корабль РФ умышленно врезался в буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы в порт в Мариуполе. Свой шаг в России аргументировали тем, что якобы украинские корабли неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.

      После инцидента украинские корабли продолжили следовать в Мариуполь, однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные корабли открыли огонь по украинским судах. В результате стрельбы 6 украинских военных моряков получили ранения.

      Российские пограничники также захватили 2 украинских кораблей и взяли в плен 24 украинских моряка. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными. Предварительное следствие по делу военных продлится в России до 25 мая.

      24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Новости России Украина – Россия Украинцы в плену РФ Украинские моряки в плену
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