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      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН АВАРІЯ СУДНА В БУДАПЕШТІ

      Скількох українців Кремль за політичними мотивами запроторив до СІЗО або в'язниці

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      Росія продовжує переслідувати українців
      Росія продовжує переслідувати українців / humanrights.org.ua

      В окупованому Росією Криму та на території РФ Кремль переслідує 115 українців з політичних мотивів. І це йдеться тільки про тих громадян України, яких вже утримують у СІЗО або в колоніях.

      За словами правозахисниці Марії Томак, з них 63 громадянина України – кримські татари. Загалом 38 укранців зі 115 вже засудили. Сфабриковані справи ще 77 осіб перебувають на етапі досудового слідства, передає УНІАН

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      Серед інших, у полоні Росії перебувають кримськотатарський активіст Едем Бекіров, український режисер Олег Сенцов, активісти Олександр Кольченко та Володимир Балух. Також Росія незаконно утримує у московському СІЗО 24 українських моряків, яких захопила у Керченській протоці наприкінці листопада 2018-ого. 

      25 травня Міжнародний трибунал ООН ухвалив, що Росія повинна звільнити 24 полонених українських моряків та повернути 3 кораблі, однак Росія виконувати вимоги відмовилась. А 27 травня суд у Москві не задовольнив апеляційні скарги адвокатів захоплених Кремлем на Азові моряків та залишив українських моряків під вартою до кінця липня.

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      Теги: Новини України Новини Росії Анексія Криму Україна – Росія Новини політики Українці в полоні РФ Статистика
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