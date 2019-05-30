Скількох українців Кремль за політичними мотивами запроторив до СІЗО або в'язниці

В окупованому Росією Криму та на території РФ Кремль переслідує 115 українців з політичних мотивів. І це йдеться тільки про тих громадян України, яких вже утримують у СІЗО або в колоніях.

За словами правозахисниці Марії Томак, з них 63 громадянина України – кримські татари. Загалом 38 укранців зі 115 вже засудили. Сфабриковані справи ще 77 осіб перебувають на етапі досудового слідства, передає УНІАН.

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Серед інших, у полоні Росії перебувають кримськотатарський активіст Едем Бекіров, український режисер Олег Сенцов, активісти Олександр Кольченко та Володимир Балух. Також Росія незаконно утримує у московському СІЗО 24 українських моряків, яких захопила у Керченській протоці наприкінці листопада 2018-ого.

25 травня Міжнародний трибунал ООН ухвалив, що Росія повинна звільнити 24 полонених українських моряків та повернути 3 кораблі, однак Росія виконувати вимоги відмовилась. А 27 травня суд у Москві не задовольнив апеляційні скарги адвокатів захоплених Кремлем на Азові моряків та залишив українських моряків під вартою до кінця липня.