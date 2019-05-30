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      Сколько украинцев Кремль по политическим мотивам упрятал в СИЗО или тюрьмы

      7 Читати новину українською
      Россия продолжает преследовать украинцев
      Россия продолжает преследовать украинцев / humanrights.org.ua

      В оккупированном Россией Крыму и на территории РФ Кремль преследует 115 украинцев по политическим мотивам. И это речь идет только о тех гражданах Украины, которых уже содержат в СИЗО или в колониях.

      По словам правозащитницы Марии Томак, из них 63 гражданина Украины – крымские татары. В целом 38 украинцев из 115 уже осудили. Сфабрикованные дела еще 77 человек находятся на этапе досудебного следствия, передает УНИАН.

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      Среди прочих, в плену России находятся крымскотатарский активист Эдем Бекиров, украинский режиссер Олег Сенцов, активисты Александр Кольченко и Владимир Балух. Также Россия незаконно удерживает в московском СИЗО 24 украинских моряков, которых захватила в Керченском проливе в конце ноября 2018-го.

      25 мая Международный трибунал ООН постановил, что Россия должна освободить 24 пленных украинских моряков и вернуть 3 корабля, однако Россия выполнять требования отказалась. А 27 мая суд в Москве не удовлетворил апелляционные жалобы адвокатов захваченных Кремлем на Азове моряков и оставил украинских моряков под стражей до конца июля.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Статистика Украинцы в плену РФ Украина – Россия Аннексия Крыма Новости России
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