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      У Путина рассказали, отпустят ли украинских моряков по требованию трибунала ООН

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      У Путина впервые прокомментировали требование трибунала ООН освободить украинских моряков
      У Путина впервые прокомментировали требование трибунала ООН освободить украинских моряков / tass.ru

      Россия не собирается менять свою позицию в отношении военнопленных украинских моряков, которые были захвачены у Керченского пролива. Поэтому, страна-агрессор не будет освобождать их даже после требования Международного морского трибунала ООН.

      Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии "Ведомостям" заявил, что позиция Кремля останется неизменной до решения суда над моряками в России.

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      Позиция не может измениться. Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и состояться суд,
      – заявил Песков.

      Поэтому, вряд ли Россия выполнит решение трибунала ООН и отпустит украинских моряков домой.

      Ранее в МИД РФ уже заявили, что Международный трибунал ООН якобы вообще не имел права рассматривать этот "инцидент" и требовать освобождения украинских моряков.

      О чем говорится в решении трибунала ООН?

      25 мая Международный трибунал ООН постановил, что Россия должна освободить 24 пленных украинских моряков и вернуть 3 корабля, захваченные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. В решении отмечается, что дальнейшее удерживание украинских моряков вызывает беспокойство в "гуманитарном контексте", поэтому существует реальная угроза нанесения непоправимого вреда правам Украины.

      Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что если Россия не выполнит решение Международного трибунала ООН об освобождении украинских пленных моряков и кораблей, Украина будет требовать введения "гамбургских санкций" против страны-агрессора.

      Как украинские моряки попали в русский плен?25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных в Азовском море, когда те планово направлялись в порт Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские корабли и ранили 3 моряков. После этого российские пограничники захватили 2 украинских катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу".

      Россияне взяли в плен всех 24 украинских моряков-членов экипажа захваченных судов. Моряков отправили в московские СИЗО и держат там под стражей, постоянно продлевая им сроки арестов. Украинцы объявили себя военнопленными.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Конфликт в Азовском море Владимир Путин ООН Новости России Украина – Россия Украинцы в плену РФ Украинские моряки в плену
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