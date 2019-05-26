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      Что угрожает России за игнорирование решения трибунала ООН: мнение дипломата

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      Захваченные украинские катера "Никополь" и "Бердянск"
      Захваченные украинские катера "Никополь" и "Бердянск" / Getty images

      Если Россия не выполнит решение Международного трибунала ООН об освобождении украинских пленных моряков и кораблей, принятое 25 мая во Гамбурге, Украина будет требовать введения дополнительного пакета санкций против страны-агрессора.

      Решение суда ООН вообще имеет исторический характер. В этом убежден посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает Укринформ.

      Читайте также: Что грозит России в случае невыполнения условий Международного трибунала ООН

      Если Москва решит игнорировать это решение, то мы будем продвигать идею введения новых – гамбургских – санкций в отношении России,
      – подчеркнул дипломат.

      Он говорит, что решение трибунала ООН стало новым и мощным международно-правовым козырем Украины.

      "Украина получила убедительную дипломатическую победу и мощный дополнительный международно-правовой козырь, чтобы добиться скорейшего освобождения наших моряков", – подчеркнул он.

      Также Мельник уже призвал правительство Германии и лично главу МИД Гайко Мааса требовать от Кремля немедленного исполнения вердикта Международного морского трибунала.

      Отметим, что 25 мая Международный трибунал ООН постановил, что Россия должна освободить 24 пленных украинских моряков и вернуть 3 корабля, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. В решении отмечается, что дальнейшее содержание украинских моряков вызывает беспокойство в "гуманитарном контексте", поэтому существует реальная угроза нанесенти непоправимый вред правам Украины.

      Как украинские моряки и корабли попали в российский плен?​
      25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных в Азовском море на их пути в Мариуполь.

      Чуть позже россияне обстреляли украинские корабли, в результате чего ранения получили 3 моряка. Так, россияне захватили 3 украинских судна (катера "Никополь" и "Бердянск", а также – буксир "Яны Капу"), а 24 членов экипажа взяли в плен.

      Украинцев отправили в московские СИЗО. Там их содержат под стражей и периодически продлевают сроки арестов.

      blog_ava
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      Теги: Украинцы в плену РФ Новости политики Новости Украины Украина – Россия Украинские моряки в плену Конфликт в Азовском море Санкции МИД Украины
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