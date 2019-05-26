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      Що загрожує Росії за ігнорування рішення трибуналу ООН: думка дипломата

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      Захоплені українські катери "Нікополь" і "Бердянськ"
      Захоплені українські катери "Нікополь" і "Бердянськ" / Getty images

      Якщо Росія не виконає рішення Міжнародного трибуналу ООН про звільнення українських полонених моряків та кораблів, прийняте 25 травня у Гамбурзі, Україна вимагатиме введення додаткового пакету санкцій проти країни-агресора.

      Рішення суду ООН взагалі має історичний характер. У цьому переконаний посол України в Німеччині Андрій Мельник, передає Укрінформ.

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      Якщо Москва вирішить ігнорувати це рішення, то ми будемо просувати ідею запровадження нових – гамбурзьких – санкцій щодо Росії,
      – наголосив дипломат.

      Він каже, що рішення трибуналу ООН стало новим і потужним міжнародно-правовим козирем України.

      "Україна одержала переконливу дипломатичну перемогу та потужний додатковий міжнародно-правовий козир, щоб домогтися якнайшвидшого звільнення наших моряків", - наголосив він.

      Також Мельник вже закликав уряд Німеччини й особисто главу МЗС Гайко Мааса вимагати від Кремля негайного виконання вердикту Міжнародного морського трибуналу.

      Зазначимо, що 25 травня Міжнародний трибунал ООН ухвалив, що Росія повинна звільнити 24 полонених українських моряків та повернути 3 кораблі, захоплені в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року. У рішенні наголошується, що подальше утримання українських моряків викликає занепокоєння у "гуманітарному контексті", тому існує реальна загроза завданню непоправної шкоди правам України.

      Як українські моряки і кораблі потрапили у російський полон?25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових в Азовському морі на їх дорозі до Маріуполя.

      Трохи пізніше росіяни обстріляли українські кораблі, внаслідок чого поранень зазнали 3 моряки. Так, росіяни захопили 3 українські судна (катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу"), а 24 членів екіпажу взяли в полон.

      Українців відправили до московських СІЗО. Там їх утримують під вартою і періодично продовжують терміни арештів.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Конфлікт в Азовському морі Українські моряки в полоні Українці в полоні РФ Україна – Росія МЗС України Санкції
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