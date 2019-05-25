Що загрожує Росії в разі невиконання умов міжнародного трибуналу ООН?
Невиконання або ігнорування рішення міжнародного трибуналу ООН щодо звільнення українських полонених моряків та суден може спричинити політичні та економічні ризики для Росії.
Рішення трибуналу ООН у Гамбурзі не можна назвати остаточною перемогою, але це вже – серйозний крок вперед у справі звільнення. Про це розповів адвокат українських полонених моряків Микола Полозов в коментарі "Крим.Реалії".
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Трибунал зобов'язав Росію негайно звільнити кораблі і військових моряків. Невиконання рішення трибуналу може спричинити політичні та економічні ризики для Росії. Прецедент – справа Arctic Sunrise. Тоді після рішення трибуналу Росія випустила екіпаж екологів,
– сказав він.
Що відомо про справу Arctic Sunrise? Це – кримінальна справа, порушена Слідчим комітетом Росії проти активістів екологічної організації Greenpeace, які намагалися проникнути на російську нафтовидобувну платформу в міжнародних водах.
Зазначимо, що міжнародний трибунал ООН з морського права задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія. Відповідно до його рішення, Кремль має негайно звільнити 24-х захоплених моряків та повернути 3 кораблі. Рішення трибуналу оголосили 25 травня у німецькому Гамбурзі. Своєю чергою, у Росії заявили, що трибунал взагалі не мав права розглядати цей "інцидент".
Як українські моряки і кораблі потрапили у російський полон?25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових в Азовському морі на їх дорозі до Маріуполя.
Трохи пізніше росіяни обстріляли українські кораблі, внаслідок чого поранень зазнали 3 моряки. Так, росіяни захопили 3 українські судна (катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу"), а 24 членів екіпажу взяли в полон.
Українців відправили до московських СІЗО. Там їх утримують під вартою і періодично продовжують терміни арештів.