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      Що загрожує Росії в разі невиконання умов міжнародного трибуналу ООН?

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      Микола Полозов
      Микола Полозов / Цензор.нет

      Невиконання або ігнорування рішення міжнародного трибуналу ООН щодо звільнення українських полонених моряків та суден може спричинити політичні та економічні ризики для Росії.

      Рішення трибуналу ООН у Гамбурзі не можна назвати остаточною перемогою, але це вже – серйозний крок вперед у справі звільнення. Про це розповів адвокат українських полонених моряків Микола Полозов в коментарі "Крим.Реалії".

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      Трибунал зобов'язав Росію негайно звільнити кораблі і військових моряків. Невиконання рішення трибуналу може спричинити політичні та економічні ризики для Росії. Прецедент – справа Arctic Sunrise. Тоді після рішення трибуналу Росія випустила екіпаж екологів,
      – сказав він.

      Що відомо про справу Arctic Sunrise? Це – кримінальна справа, порушена Слідчим комітетом Росії проти активістів екологічної організації Greenpeace, які намагалися проникнути на російську нафтовидобувну платформу в міжнародних водах.

      Зазначимо, що міжнародний трибунал ООН з морського права задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія. Відповідно до його рішення, Кремль має негайно звільнити 24-х захоплених моряків та повернути 3 кораблі. Рішення трибуналу оголосили 25 травня у німецькому Гамбурзі. Своєю чергою, у Росії заявили, що трибунал взагалі не мав права розглядати цей "інцидент".

      Як українські моряки і кораблі потрапили у російський полон?25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових в Азовському морі на їх дорозі до Маріуполя.

      Трохи пізніше росіяни обстріляли українські кораблі, внаслідок чого поранень зазнали 3 моряки. Так, росіяни захопили 3 українські судна (катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу"), а 24 членів екіпажу взяли в полон.

      Українців відправили до московських СІЗО. Там їх утримують під вартою і періодично продовжують терміни арештів.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Конфлікт в Азовському морі Українські моряки в полоні Україна – Росія Українці в полоні РФ
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