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      Порошенко привітав рішення трибуналу ООН і дав пораду Зеленському

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      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / Getty images

      Рішення міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо звільнення українських моряків з російського полону є черговою червоною лінією для Кремля та підтвердженням правильності обраної Україною стратегії.

      Таку думку висловив п’ятий український президент Петро Порошенко. На своїй Facebook-сторінці він привітав рішення трибуналу та висловив подяку команді українських дипломатів. Окрім того, Порошенко назвав полонених моряків справжніми героями.

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      "Пишаюся нашими моряками, які залишаються вірними своїй військовій присязі. Ви – герої, чия відданість захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України є прикладом для всіх нас, як і пересторогою для тих, хто хотів би умиротворити агресора!" – зазначив він.

      Водночас, Порошенко не забув звернутися із порадою до чинного глави держави Володимира Зеленського.

      Новим обличчям на Банковій слід було б не чекати на імпульс від суспільства, а самим формувати порядок денний звільнення Кремлем українських заручників та окупованих територій. Вже не до жартів – час діяти! Кожен український політик має пам’ятати істину – не варто ні загравати з Росією, ні вірити її добросовісності,
      – наголосив Петро Порошенко.

      Зазначимо, що міжнародний трибунал ООН з морського права задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія. Відповідно до його рішення, Кремль має негайно звільнити 24-х захоплених моряків та повернути 3 кораблі. Рішення трибуналу оголосили 25 травня у німецькому Гамбурзі. Своєю чергою, у Росії заявили, що трибунал взагалі не мав права розглядати цей "інцидент".

      Міжнародний трибунал ООН з морського права може лише зобов'язати Росію звільнити українських полонених моряків та їхні судна, що він і зробив. Якщо ж РФ не виконає умови, то це означатиме пряме порушення норм і правил міжнародного права. Тому у майбутньому Кремль не зможе звертатися до інших міжнародних судів, аби захистити свої інтереси.

      Як українські моряки і кораблі потрапили у російський полон?25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових в Азовському морі на їх дорозі до Маріуполя.

      Трохи пізніше росіяни обстріляли українські кораблі, внаслідок чого поранень зазнали 3 моряки. Так, росіяни захопили 3 українські судна (катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу"), а 24 членів екіпажу взяли в полон.

      Українців відправили до московських СІЗО. Там їх утримують під вартою і періодично продовжують терміни арештів.

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      Теги: Петро Порошенко Конфлікт в Азовському морі Українські моряки в полоні Україна – Росія Новини України Новини політики
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