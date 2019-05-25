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      Млява і беззуба заява, – Клімкін про відповідь РФ на рішення трибуналу ООН

      93 Читать новость на русском
      Павло Клімкін
      Павло Клімкін / 24 канал

      "Млява і беззуба" заява МЗС РФ щодо рішення міжнародного трибуналу ООН про звільнення з російського полону українських моряків показує всю масштабність перемоги України. Росія має повернути кораблі, а головне – звільнити військовополонених.

      Про це у своєму Twitter написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

      Читайте також: Інакше і не могло бути, – Денісова про рішення трибуналу ООН стосовно українських моряків

      Почитайте мляву і беззубу заяву МЗС РФ щодо рішення міжнародного трибуналу з морського права, і зрозумієте масштаб нашої сьогоднішньої перемоги. Росія повинна повернути українські кораблі, а головне – звільнити наших моряків,
      – зазначив глава МЗС.

      Він проілюстрував свій допис фотографією української команди після рішення Трибуналу в Гамбурзі, зазначивши: "А так виглядає просте дипломатичне щастя. Вітаю, колеги".

      Зазначимо, що міжнародний трибунал ООН з морського права задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія. Відповідно до його рішення, Кремль має негайно звільнити 24-х захоплених моряків та повернути 3 кораблі. Рішення трибуналу оголосили 25 травня у німецькому Гамбурзі. Своєю чергою, у Росії заявили, що трибунал взагалі не мав права розглядати цей "інцидент".

      Міжнародний трибунал ООН з морського права може лише зобов'язати Росію звільнити українських полонених моряків та їхні судна, що він і зробив. Якщо ж РФ не виконає умови, то це означатиме пряме порушення норм і правил міжнародного права. Тому у майбутньому Кремль не зможе звертатися до інших міжнародних судів, аби захистити свої інтереси.

      Як українські моряки і кораблі потрапили у російський полон?25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових в Азовському морі на їх дорозі до Маріуполя.

      Трохи пізніше росіяни обстріляли українські кораблі, внаслідок чого поранень зазнали 3 моряки. Так, росіяни захопили 3 українські судна (катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу"), а 24 членів екіпажу взяли в полон.

      Українців відправили до московських СІЗО. Там їх утримують під вартою і періодично продовжують терміни арештів.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Павло Клімкін МЗС України Конфлікт в Азовському морі Українці в полоні РФ
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