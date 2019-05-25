Трибунал ООН наказав звільнити українських моряків: реакція Росії

У Росії вже відреагували на рішення міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо звільнення 24 українських військовополонених моряків. Так, в Російській Федерації запевняють: трибунал не мав права розглядати цю справу.

Міжнародний трибунал ООН 25 травня виніс рішення щодо військової агресії Росії поблизу Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року. Відповідно до рішення, Росія має звільнити 24 полонених українських моряків та повернути 3 кораблі. Проте у Російській Федерації з цим не погоджуються, навіть більше – там вважають, що трибунал не має юрисдикції, аби розглядати цю справу. Про це мовиться в офіційному повідомленні російського МЗС.

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Як раніше неодноразово зазначала російська сторона, заяви, зроблені як Росією, так і Україною, під час підписання та ратифікації Конвенції ООН з морського права 1982 року, виключають можливість задіяння передбачених Конвенцією процедур вирішення спорів щодо інциденту 25 листопада 2018 року в районі Керченської протоки,

– йдеться у заяві.

У МЗС РФ додають: під час наступного арбітражного розгляду Росія збирається відстоювати свою позицію, а також доказувати те, що трибунал ООН не мав права розглядати інцидент.

"Уникнути цього інциденту можна було за умови дотримання російського законодавства, яке стосується судноплавства у цьому районі. Закликаємо українську сторону дотримуватись його в майбутньому", – цинічно уточнили російські дипломати.

Як українські моряки і кораблі потрапили у російський полон? 25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових в Азовському морі на їх дорозі до Маріуполя.

Трохи пізніше російські прикордонники обстріляли українські кораблі, внаслідок чого поранень зазнали 3 моряки. Так, росіяни захопили 3 українські судна (катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу"), а 24 членів екіпажу взяли в полон.

Українців відправили до московських СІЗО. Там їх утримують під вартою і періодично продовжують терміни арештів.