15:54
25 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОНФЛИКТ В ПЦУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Детская обида и подводная месть Путина
      Вєсті Кремля
      21:44, 24 мая
      Вести.UA: Ге-команда Коломойского. Громкие требования Вакарчука
      Вєсті.UA
      21:03, 24 мая
      Искать ветер в поле: как работают "черные" нотариусы и почему их почти невозможно найти
      ЦРУ
      09:00, 24 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 1
      Згадати все
      14:38, 23 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОНФЛИКТ В ПЦУ

      Трибунал ООН приказал освободить украинских моряков: реакция России

      108 Читати новину українською
      В российском МИД ответили на решение международного трибунала ООН по украинских моряках
      В российском МИД ответили на решение международного трибунала ООН по украинских моряках / Культура.рф

      В России уже отреагировали на решение международного трибунала ООН по морскому праву относительно освобождения 24 украинских военнопленных моряков. Так, в Российской Федерации уверяют: трибунал не имел права рассматривать это дело.

      Международный трибунал ООН 25 мая вынес решение о военной агрессии России вблизи Керченского пролива в конце ноября 2018 года. Согласно решению, Россия должна освободить 24 пленных украинских моряков и вернуть 3 корабля. Однако в Российской Федерации с этим не соглашаются, даже больше – там считают, что трибунал не имеет юрисдикции, чтобы рассматривать это дело. Об этом говорится в официальном сообщении российского МИД.

      Читайте также: Под Радой устроили акцию в поддержку пленных Россией моряков: фото

      Как ранее неоднократно отмечала российская сторона, заявления, сделанные как Россией, так и Украиной, во время подписания и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, исключают возможность применения предусмотренных Конвенцией процедур разрешения споров относительно инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива,
      – говорится в заявлении.

      В МИД РФ добавляют: во время следующего арбитражного рассмотрения Россия собирается отстаивать свою позицию, а также доказывать то, что трибунал ООН не имел права рассматривать инцидент.

      "Избежать этого инцидента можно было при условии соблюдения российского законодательства, которое касается судоходства в этом районе. Призываем украинскую сторону соблюдать его в будущем", – цинично уточнили российские дипломаты.

      Как украинские моряки и корабли попали в русский плен?25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных в Азовском море на их пути в Мариуполь.
      Чуть позже российские пограничники обстреляли украинские корабли, в результате чего ранения получили 3 моряка. Так, россияне захватили 3 украинских судна (катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу"), а 24 членов экипажа взяли в плен.
      Украинцев отправили в московские СИЗО. Там их содержат под стражей и периодически продлевают сроки арестов.

      blog_ava
      Главные новости 24 мая: выборы в Раду, Медведчук больше не будет представлять Украину
      сегодня
      1473
      Теги: Новости России Конфликт в Азовском море Украина – Россия Украинские моряки в плену Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Референдум – не лучший вариант: пример Великобритании
      сегодня , 12:02 Референдум – не лучший вариант: пример Великобритании
      Павло Казарін 308
      Новая схема Коломойского по "Приватбанку": почему это опасно для украинцев
      сегодня , 08:25 Новая схема Коломойского по "Приватбанку": почему это опасно для украинцев
      Сергій Фурса 2520
      Украина – США: "сине-желтые" победили в первом матче чемпионата мира U-20 (видео)
      сегодня , 00:01 Украина – США: "сине-желтые" победили в первом матче чемпионата мира U-20 (видео)
      418
      Это нарушает права человека: певец MELOVIN о языковом законе и Евровидении
      24 мая , 22:50 Это нарушает права человека: певец MELOVIN о языковом законе и Евровидении
      Олена Кандяк 547
      Було у ворога кулеметне гніздо, а тепер нема, – боєць "Бандерчик" про відсіч ворогам
      24 мая , 22:03 Було у ворога кулеметне гніздо, а тепер нема, – боєць "Бандерчик" про відсіч ворогам
      Повернись живим 1842
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук