Трибунал ООН приказал освободить украинских моряков: реакция России

В России уже отреагировали на решение международного трибунала ООН по морскому праву относительно освобождения 24 украинских военнопленных моряков. Так, в Российской Федерации уверяют: трибунал не имел права рассматривать это дело.

Международный трибунал ООН 25 мая вынес решение о военной агрессии России вблизи Керченского пролива в конце ноября 2018 года. Согласно решению, Россия должна освободить 24 пленных украинских моряков и вернуть 3 корабля. Однако в Российской Федерации с этим не соглашаются, даже больше – там считают, что трибунал не имеет юрисдикции, чтобы рассматривать это дело. Об этом говорится в официальном сообщении российского МИД.

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Как ранее неоднократно отмечала российская сторона, заявления, сделанные как Россией, так и Украиной, во время подписания и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, исключают возможность применения предусмотренных Конвенцией процедур разрешения споров относительно инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива,

– говорится в заявлении.

В МИД РФ добавляют: во время следующего арбитражного рассмотрения Россия собирается отстаивать свою позицию, а также доказывать то, что трибунал ООН не имел права рассматривать инцидент.

"Избежать этого инцидента можно было при условии соблюдения российского законодательства, которое касается судоходства в этом районе. Призываем украинскую сторону соблюдать его в будущем", – цинично уточнили российские дипломаты.

Как украинские моряки и корабли попали в русский плен?25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных в Азовском море на их пути в Мариуполь.

Чуть позже российские пограничники обстреляли украинские корабли, в результате чего ранения получили 3 моряка. Так, россияне захватили 3 украинских судна (катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу"), а 24 членов экипажа взяли в плен.

Украинцев отправили в московские СИЗО. Там их содержат под стражей и периодически продлевают сроки арестов.