Трибунал ООН приказал России освободить украинских моряков и вернуть корабли

Международный трибунал ООН по морскому праву удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должна осуществить Россия. Согласно его решению, Кремль должен освободить 24 захваченных моряка и вернуть 3 корабля.

Как отметила заместитель министра иностранных дел по европейской интеграции Елена Зеркаль, приказ трибунала является четким сигналом России, что она не может нарушать международное право безнаказанно.

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"Задержание трех военных кораблей и 24 военнослужащих на борту является грубым нарушением иммунитета, которым пользуются военные корабли, согласно Конвенции ООН по морскому праву и по общему международному праву", - подчеркнула она.

Кроме того дипломат отметила, что Украина ожидает, что Россия быстро и в полном объеме выполнит приказ трибунала. По словам Зеркаль, в подобном деле – в отношении судна Arctic Sunrise – Россия также не принимала участия в слушаниях, но быстро освободила людей. Кроме того, в другом похожем деле, относительно Enrica Lexie, ситуация была сложнее, но и в ней люди были возвращены на родину.

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