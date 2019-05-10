Трибунал по морскому праву завершил слушания без РФ: когда вынесут решение

Трехчасовое открытое слушание Международного трибунала по морскому праву по делу об иммунитете трех украинских военных кораблей и 24 членов их экипажей, незаконно захваченных Россией 25 ноября 2018 года в Керченском проливе, завершилось.

Слушание состоялось сегодня, 10 мая, в Гамбурге. На заседание приехала делегация от Украины, которую возглавила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль. А вот Россия от участия отказалась. Зеркаль пояснила, что переживать по этому поводу не стоит, ведь присутствие или отсутствие России во время слушаний не влияет на легитимность решения трибунала.

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Однако она отметила, что в процессуальных документах Россия упражняется в мастерстве назвать белое черным, потом опять белым, отрицая свое согласие с тем, что белое является белым".

В поддержку Украины выступили представители юридической компании Covington & Burling Марни Чик и Джонатан Гимблет, генсек Гаагской академии международного права профессор Жан-Мюрик Тювенин, арбитр в трибуналах по морскому праву профессор Альфред Соонс.

Вторая часть слушаний состоится завтра, 11 мая. Как сообщает "Укринформ", решение по делу объявят 25 мая.

В конце заседания Елена Зеркаль объявила требования Украины к России:

– немедленно освободить суда и вернуть их Украине;

– закрыть уголовные производства против 24 задержанных украинских моряков и не возбуждать новые дела;

– отпустить незаконно удерживаемых украинских военных и позволить им вернуться в Украину.

Кто представляет Украину на слушаниях в Международном трибунале по морскому праву по поводу агрессии России на Азове:

Елена Зеркаль – заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции, она возглавит делегацию

Леонид Залюбовский – помощник командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины по правовой работе, начальник юридической службы

Оксана Золотарева – заместитель директора Департамента, начальник отдела временно оккупированных территорий Департамента международного права Министерства иностранных дел Украины

Андрей Тарасов – начальник штаба, первый заместитель командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины

Как украинские моряки попали в русский плен?

5 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных в Азовском море, когда те направлялись в порт Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские корабли и ранили 3 моряков. После этого российские пограничники захватили 2 украинских катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу". Соответственно, россияне взяли в плен всех 24 украинских моряков-членов экипажа захваченных судов. Моряков отправили в московские СИЗО и содержат их там под стражей, постоянно продлевая им сроки арестов. Украинцы объявили себя военнопленными.