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      9 МАЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Посол рассказал, что заставит Россию освободить украинских моряков

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      Морской суд заставит РФ отпустить украинских моряков, – посол
      Морской суд заставит РФ отпустить украинских моряков, – посол / Фото из открытых источников

      Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге должен принять аргументы Украины по делу незаконно задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года 24 моряков. После этого Россия будет вынуждена выполнить это решение.

      Украинская сторона ожидает, что суд выслушает наши аргументы и примет решение в пользу Украины, заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник, сообщает "Укринформ".

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      Мельник напомнил, что решение Трибунала в Гамбурге имеет обязательную силу. Поэтому Россия будет вынуждена выполнять это решение.

      Есть средства влияния и принуждения к выполнению – с помощью Совета Безопасности, с помощью ООН, с помощью политического влияния,
      – сказал он.

      При этом посол отметил, что выполнить решение Трибунала в интересах России.

      "Чем дольше длится эта абсурдная ситуация по мотивам Кафки, тем дольше от этого страдают не только украинцы, не только наши матросы, но и имидж самой России", – объяснил Мельник.

      Отказ России участвовать в слушаниях не имеет никакого значения. Уже были прецеденты, когда Россия не участвовала и проигрывала дела в Гамбурге, однако со временем была вынуждена выполнять решение Трибунала.

      Посол Украины в Германии надеется, что украинская команда сможет убедить суд.

      Это солдаты, а не контрабандисты, они выполняли свой долг согласно приказу, рассматривать их как преступников – это абсолютный абсурд,
      – добавил посол.

      Отметим, слушания по иску Украины против РФ по делу о незаконном задержании 24 моряков состоятся 10 мая в Гамбурге.

      Отметим, министерство иностранных дел Украины направило в Международный арбитраж в Гааге документы по захвату Россией кораблей в Керченском проливе в Азовском море. Россия от участия в слушаниях отказалась.

      Кто будет представлять Киев на слушаниях в международном трибунале по морскому праву по поводу захвата Россией украинских моряков

      • Елена Зеркаль – заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции, она возглавит делегацию

      • Леонид Залюбовский – помощник командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины по правовой работе, начальник юридической службы

      • Оксана Золотарева – заместитель директора Департамента, начальница отдела временно оккупированных территорий Департамента международного права Министерства иностранных дел Украины

      • Андрей Тарасов – начальник штаба, первый заместитель командующего Военно–Морских Сил Вооруженных Сил Украины

      Как украинские моряки попали в плен?
      5 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных на подходе к Азовскому морю, когда те направлялись в порт Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские корабли и ранили 3 моряков. После этого российские пограничники захватила 2 украинских катера "Никополь" и "Бердянск", а также – буксир "Яны Капу". Соответственно, россияне взяли в плен всех 24 украинских моряков-членов экипажа захваченных судов. Моряков отправили в московские СИЗО и удерживают там под стражей, постоянно продлевая им сроки арестов. Украинцы объявили себя военнопленными.

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      Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Конфликт в Азовском море Трибунал в Гааге Украинцы в плену РФ Заложники Украинские моряки в плену
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