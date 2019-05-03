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      Трибунал ООН по морскому праву: Украина утвердила состав делегации, РФ отказалась участвовать

      51 Читати новину українською
      Захваченные Россией украинские моряки
      Захваченные Россией украинские моряки / depo.ua

      10-11 мая состоятся публичные слушания Международного трибунала ООН по морскому праву относительно требования Украины освободить захваченных Россией в ноябре 2018 года украинских моряков и судов. Президент Украины уже утвердил состав делегации, а Россия отказалась участвовать в слушаниях.

      В соответствии с указом №182/2019, делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

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      В состав делегации также вошли:

      • Леонид Залюбовский – помощник командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины по правовой работе, начальник юридической службы
      • Оксана Золотарева – заместитель директора Департамента, начальник отдела временно оккупированных территорий Департамента международного права Министерства иностранных дел Украины
      • Андрей Тарасов – начальник штаба, первый заместитель командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины

      Глава делегации – Елена Зеркаль – также может привлекать к ее работе представителей государственных органов, адвокатов, советников, экспертов и технических работников.

      До слушаний в Гамбурге Россия имеет возможность добровольно освободить украинских моряков и военные корабли и устранить нарушения международного права. Однако этот вариант маловероятен. По словам Зеркаль, Россия уже сообщила, что не будет принимать участия в слушаниях относительно временных мер в деле об иммунитете украинских военных кораблей и членов их экипажей в Международном трибунале по морскому праву.

      Зеркаль пояснила, что переживать по этому поводу не стоит, так как присутствие или отсутствие России во время слушаний не влияет на легитимность решения трибунала.

      Решение трибунала по иску Украины будет принято до конца мая.

      Как украинские моряки попали в рjccbqский плен? 25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных в Азовском море, когда те направлялись в порт Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские корабли и ранили 3 моряков.

      После этого российские пограничники захватили 2 украинские катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу".

      Соответственно, россияне взяли в плен всех 24 украинских моряков-членов экипажа захваченных судов. Моряков отправили в московские СИЗО и содержат там под стражей, постоянно продлевая им сроки арестов.

      Украинцы объявили себя военнопленными.

      Как Россия захватывала украинские судна и какие это имело последствия: смотрите видео 24 канала

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Конфликт в Азовском море Суд Украина – Россия Украина – Россия
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