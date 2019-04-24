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      Россия искусственно создает очереди на Керченском проливе и провоцирует пограничников Украины

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      Керченский пролив
      Керченский пролив / Фото из открытых источников

      Российские корабли демонстративно приближаются к украинским берегам Азовского моря. Кроме того, россияне создают искусственные очереди вблизи Керченского пролива.

      Ситуацию в районе Азовского моря ухудшает то, что водоем считается внутренним между двумя государствами. Об этом рассказал глава Госпогранслужбы Петр Цигикал.

      Читайте также: Как будут охранять Азовское море от новой волны агрессии России

      Продолжается постоянный досмотр судов в районе Керченского пролива, которые заходят в порты Украины с экономическими целями. Практически нет таких, которые бы не осматривались – особенно, которые идут в Украину. Создают искусственную очередь захождения, и наши судна осматривают гораздо дольше и пропускают последними,
      – рассказал он.

      Кроме того, морская охрана РФ подходит демонстративно близко к украинским берегам Азовского моря.

      "Это море считается внутренним между двумя государствами. Поэтому трудно определить четкие границы территориальных вод и прилежащих к ним", – добавил Цигикал.

      Он также обратил внимание на то, что особенно важным для Украины остается вопрос совершенствования морского законодательства.

      Чем опасны маневры россиян в Азовском море? В частности тем, что при попытке пройти через Керченский пролив Россия незаконно захватила в плен украинские военные суда с экипажами. Так, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.

      Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направляются в украинских портов. Время задержки кораблей может достигать больше недели. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки. Послы Европейского союза договорились о введении дополнительных санкций против 8 граждан России, причастных к захвату украинских военных вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Госпогранслужба Конфликт в Азовском море Аннексия Крыма
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