01:27
21 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новая российская диета. Как в РФ становятся мужчинами
      Вєсті Кремля
      22:41, 19 февраля
      Вести.UA: Розенблат надоел судьям. Почему Ляшко всегда везет
      Вєсті.UA
      19:57, 19 февраля
      Слишком большие суммы в платежках за газ: что происходит с тарифами
      ЦРУ
      09:00, 20 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Природа и люди
      Згадати все
      23:00, 15 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН

      ЕС введет санкции против 8 россиян за захват украинских моряков

      15 Читати новину українською
      ЕС введет санкции против 8 россиян за захват украинских моряков
      ЕС введет санкции против 8 россиян за захват украинских моряков / ua.news

      Послы Европейского союза договорились о введении дополнительных санкций против 8 граждан России. Их считают причастными к захвату украинских военных вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.

      Россиян ждет заморозка счетов и запрет въезда в Евросоюз, сообщил корреспондент "Радио Свобода".

      Читайте также: "Крым – это Россия. Этот вопрос закрыт навсегда", – вызывающее заявление представителя России с трибуны ООН

      Список лиц, которые подпадут под новые санкции, опубликуют в течение ближайших недель.

      Послы также договорились о продлении уже существующих санкций против 163 физических и 44 юридических лиц, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины. Их официально продлят в начале марта.

      Европейский Союз принял решение продлить действие санкций в отношении России за агрессию против Украины до сентября 2019 года.

      Что произошло в Керченском проливе?
      25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряка. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.

      Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. Из-за этого украинская экономика несет немалые убытки.

      24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России.

      Как сообщает The Financial Times, представители США и Евросоюза близки к тому, чтобы согласовать санкции против России в ответ на захват украинских моряков и кораблей в Керченском проливе. Эти санкции могут быть введены в течение ближайших 2 месяцев. Этот вопрос должны обсудить 18 февраля главы МИД Евросоюза.

      blog_ava
      Онлайн-трансляция презентации Samsung Galaxy Unpacked 2019: видео
      20 февраля
      813
      Теги: Евросоюз Украина – Россия Новости Украины Новости политики Конфликт в Азовском море Санкции
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 20 февраля: Украина почтила память Небесной Сотни, Порошенко выступил в ООН
      20 февраля , 22:15 Главные новости 20 февраля: Украина почтила память Небесной Сотни, Порошенко выступил в ООН
      92
      Бойовики намагалися помститися померлому за "Моторолу"
      20 февраля , 22:01 Бойовики намагалися помститися померлому за "Моторолу"
      Олексій Чибісов 1458
      Россия готовит наступление, надо поставить ее на место: о чем говорил Порошенко на Генассамблее
      20 февраля , 19:52 Россия готовит наступление, надо поставить ее на место: о чем говорил Порошенко на Генассамблее
      514
      Выборы президента: что нужно знать украинцам?
      20 февраля , 19:31 Выборы президента: что нужно знать украинцам?
      Інна Жолобович 21101
      Пентагон и НАТО: кибервойна вместо Афганистана?
      20 февраля , 19:01 Пентагон и НАТО: кибервойна вместо Афганистана?
      Борис Немировський 53
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Агрессия РФ в Азовском море: Путин отличился возмутительным кроментарем
       20 декабря 2018 , 12:13
      Медики: Эпидемия холеры Украине не угрожает
       16 июня 2011 , 21:03
      Национальный банк Украины закупает зарядки для электромобилей
       12 августа 2018 , 17:52
      Килиану Мбаппе – 20. Он уже один из лучших в современном футболе: чемпион мира, 200 миллионов и личные награды
       20 декабря 2018 , 11:33
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук