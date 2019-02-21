ЕС введет санкции против 8 россиян за захват украинских моряков

Послы Европейского союза договорились о введении дополнительных санкций против 8 граждан России. Их считают причастными к захвату украинских военных вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Россиян ждет заморозка счетов и запрет въезда в Евросоюз, сообщил корреспондент "Радио Свобода".

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Список лиц, которые подпадут под новые санкции, опубликуют в течение ближайших недель.

Послы также договорились о продлении уже существующих санкций против 163 физических и 44 юридических лиц, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины. Их официально продлят в начале марта.

EU ambs have decided to prolong the asset freezes and visa bans on 163 people and 44 entities responsible for undermining the territorial integrity of #Ukraine. will be officially prolonged in early March. an additional 8 people will added later for #azovsea #Crimea #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 20, 2019

Европейский Союз принял решение продлить действие санкций в отношении России за агрессию против Украины до сентября 2019 года.

Что произошло в Керченском проливе?

25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряка. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.



Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. Из-за этого украинская экономика несет немалые убытки.



24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России.



Как сообщает The Financial Times, представители США и Евросоюза близки к тому, чтобы согласовать санкции против России в ответ на захват украинских моряков и кораблей в Керченском проливе. Эти санкции могут быть введены в течение ближайших 2 месяцев. Этот вопрос должны обсудить 18 февраля главы МИД Евросоюза.