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      "Крым – это Россия. Этот вопрос закрыт навсегда", – вызывающее заявление представителя РФ в ООН

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      "Крым – это Россия. Этот вопрос закрыт навсегда", – вызывающее заявление представителя России с трибуны ООН
      "Крым – это Россия. Этот вопрос закрыт навсегда", – вызывающее заявление представителя России с трибуны ООН / tass.ru

      Во время заседания Генеральной ассамблеи ООН постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Крым – это Россия. А российскую оккупацию Донецкой и Луганской областей он назвал "мифической".

      Небензя рассказал об украинских националистах, которые якобы "цитируют Гитлера" на митингах, пишет "Укринформ".

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      Он сказал, что в Украине идет "гражданская война", а не вооруженное вмешательство со стороны России. Известно, что с начала открытой российской агрессии против Украины, которая началась пять лет назад на Донбассе, погибли почти три тысячи украинских военнослужащих.

      Он повторил тезисы российской пропаганды о "легитимном" президенте Януковиче.

      Про Крым я даже говорить не буду. Крым – это Россия. Этот вопрос закрыт навсегда самими крымчанами,
      – подчеркнул представитель РФ.

      По состоянию на февраль 2019 года в оккупированном Крыму Россия разместила до 32,5 тысячи своих военных, сотни бронемашин, артиллерийских систем. Не исключено, что РФ развернула и ядерное оружие, превращающее полуостров в стартовую площадку для ее ракет.

      Кроме того, Василий Небензя выразил необходимость поддержать в Украине Виктора Медведчука, который находится в близких связях с президентом России Путиным.

      Представитель России обвинил украинскую власть в прозападном курсе, а также пожаловался, что Украина закрыла доступ для наблюдателей из России на будущих президентских выборах.

      Для нас конфликт в Украине – это боль, для западных стратегов – это бесконечная радость. Потому что в вашем понимании (Запада – ред. 24 канал), чем хуже России, тем лучше,
      – цинично заявил Небензя.

      Почему Украина не будет принимать заявку российских наблюдателей?
      Россия постарается повлиять на украинцев во время выборов через своих наблюдателей. 9 января глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на президентские выборы, которые состоятся весной. По его словам, это необходимый шаг, ведь речь идет о представителях страны-агрессора.

      В ответ на это посольство РФ заявило, что такое решение якобы противоречит нормам международного права и официальной позиции Киева в приверженности демократическим ценностям, включая организацию и проведение прозрачных выборов.

      7 февраля Верховная Рада проголосовала за изменения к закону о наблюдении за избирательным процессом, который запрещает наблюдателям России участвовать в президентских и парламентских выборах в Украине.

      8 февраля Россия заявила, что не будет отправлять наблюдателей на президентские выборы в Украину. Причиной такого решения в РФ назвали "соображения безопасности" для своих представителей.

      Однако 12 февраля в России уже отказались от своих слов и заявили, что будут отстаивать право отправлять своих наблюдателей в Украину.

      Тем временем, Европейский Союз принял решение продлить действие санкций в отношении России за агрессию против Украины до сентября 2019 года.

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      Теги: Новости России Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Новости политики ООН Генассамблея ООН Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
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