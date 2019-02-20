"Крым – это Россия. Этот вопрос закрыт навсегда", – вызывающее заявление представителя РФ в ООН

Во время заседания Генеральной ассамблеи ООН постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Крым – это Россия. А российскую оккупацию Донецкой и Луганской областей он назвал "мифической".

Небензя рассказал об украинских националистах, которые якобы "цитируют Гитлера" на митингах, пишет "Укринформ".

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Он сказал, что в Украине идет "гражданская война", а не вооруженное вмешательство со стороны России. Известно, что с начала открытой российской агрессии против Украины, которая началась пять лет назад на Донбассе, погибли почти три тысячи украинских военнослужащих.

Он повторил тезисы российской пропаганды о "легитимном" президенте Януковиче.

Про Крым я даже говорить не буду. Крым – это Россия. Этот вопрос закрыт навсегда самими крымчанами,

– подчеркнул представитель РФ.

По состоянию на февраль 2019 года в оккупированном Крыму Россия разместила до 32,5 тысячи своих военных, сотни бронемашин, артиллерийских систем. Не исключено, что РФ развернула и ядерное оружие, превращающее полуостров в стартовую площадку для ее ракет.

Кроме того, Василий Небензя выразил необходимость поддержать в Украине Виктора Медведчука, который находится в близких связях с президентом России Путиным.

Представитель России обвинил украинскую власть в прозападном курсе, а также пожаловался, что Украина закрыла доступ для наблюдателей из России на будущих президентских выборах.

Для нас конфликт в Украине – это боль, для западных стратегов – это бесконечная радость. Потому что в вашем понимании (Запада – ред. 24 канал), чем хуже России, тем лучше,

– цинично заявил Небензя.

Почему Украина не будет принимать заявку российских наблюдателей?

Россия постарается повлиять на украинцев во время выборов через своих наблюдателей. 9 января глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на президентские выборы, которые состоятся весной. По его словам, это необходимый шаг, ведь речь идет о представителях страны-агрессора.



В ответ на это посольство РФ заявило, что такое решение якобы противоречит нормам международного права и официальной позиции Киева в приверженности демократическим ценностям, включая организацию и проведение прозрачных выборов.



7 февраля Верховная Рада проголосовала за изменения к закону о наблюдении за избирательным процессом, который запрещает наблюдателям России участвовать в президентских и парламентских выборах в Украине.



8 февраля Россия заявила, что не будет отправлять наблюдателей на президентские выборы в Украину. Причиной такого решения в РФ назвали "соображения безопасности" для своих представителей.



Однако 12 февраля в России уже отказались от своих слов и заявили, что будут отстаивать право отправлять своих наблюдателей в Украину.

Тем временем, Европейский Союз принял решение продлить действие санкций в отношении России за агрессию против Украины до сентября 2019 года.