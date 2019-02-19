Сколько украинских военных погибло в войне на Донбассе: страшная цифра

С начала открытой российской агрессии против Украины, которая началась пять лет назад на Донбассе, погибло почти три тысячи украинских военнослужащих.

РФ начала враждебные действия именно тогда, когда Украина имела внеблоковый статус, отметил президент Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде.

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Хочу напомнить, что агрессия началась именно тогда, когда Украина имела внеблоковый статус. Самое страшное, чего это нам стоило – 2949 воинов отдали свою жизнь за то, чтобы мы имели возможность менять государство,

– сообщил глава государства.



Оккупированные Россией территории на Донбассе

Порошенко 19 февраля подписал законопроект согласно которому в Конституцию вносятся изменения по закреплению курса Украины на вступление в Евросоюз и НАТО.

Также, президент пообещал, что этот шанс на изменения не будет потерян.

Что означают изменения в Конституцию относительно ЕС и НАТО? Закон о стратегическом курсе Украины относительно приобретения полноправного членства в Евросоюзе и НАТО не определяет четких дат или шагов для вступления в Альянс или Союз. Он четко прописывает, что евроатлантический курс Украины необратим. Поэтому любые попытки политиков изменить курс Украины в направлении России будут трактоваться исключительно как нарушение Конституции Украины.

Сколько украинцев поддерживают курс Украины на вступление в ЕС и НАТО: