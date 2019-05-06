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      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО

      Угроза существует: Полторак предупредил о полномасштабной агрессии России

      63 Читати новину українською
      Какие планы имеет Путин в отношении Украины?
      Какие планы имеет Путин в отношении Украины? / Фото из открытых источников

      Российская Федерация продолжает наращивать свое военное присутствие на границе с Украиной, а потому угрозы полномасштабного наступления существуют.

      Министр обороны Украины Степан Полторак во время брифинга в Харькове сказал, что в апреле оккупационные войска усилили группировку на одну батальйонно-тактическую группу – раньше было 28, сейчас 29.

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      "Мы отслеживаем и понимаем, что происходит на границе Украины. То, что Россия либо проводит ротацию, либо усиливает свою группировку, в зависимости от планов Путина, – это правда. Они действительно это делают. Есть и ротация, и усиление", – заявил Полторак.

      Он отметил, что Россия разворачивает ракетные комплексы вблизи нашей границы и усиливает группировку в Крыму.

      Это говорит точно не о мирных намерениях нашего соседа,
      – подчеркнул министр обороны.

      Полторак добавил, что угроза полномасштабного вторжения существует. Он сказал: "Эта угроза будет продолжаться, пока Российская Федерация не откажется от мнения, что Украина должна быть ее частью".

      К слову, 22 апреля ОБСЕ зафиксировала, как пророссийские боевики продолжают размещать вооружение и технику в запрещенных местах на Донбассе, в частности, вблизи жилых домов.

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      Теги: Новости Украины Пророссийские боевики Украина – Россия Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Міністерство оборони України Степан Полторак Новости России Владимир Путин
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