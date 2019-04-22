Россия продолжает стягивать запрещенное оружие на Донбасс

Россия продолжает нарушать минские договоренности. ОБСЕ зафиксировала, как пророссийские боевики размещали вооружение и технику в запрещенных местах, в том числе вблизи жилых домов.

Так, 16 апреля беспилотник ОБСЕ зафиксировал вооружение, размещенное на неподконтрольной правительственной территории, а 17 апреля он обнаружил 4 танка (Т-64) на севере от пункта Новоселовка, расположенного рядом с Луганском, передает штаб Операции Объединенных Сил.

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Вблизи Луганска миссия ОБСЕ заметила запрещеное российское вооружение:

• 7 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 миллиметров)

• 5 буксируемых гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 миллиметров)

• 5 противотанковых пушек (МТ-12 "Рапира", 100 миллиметров)

• 7 реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) на территории бывшего международного аэропорта "Луганск"

• одну боевую машину пехоты (БМП-1) вблизи Луганска

• одну боевую бронированную машину и 1 машину связи возле села Смелое, что на северо-западе от Луганска

• 2 БМП-1 и 3 ББМ возле населенного пункта Долгое

• 2 бронетранспортера и одну бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ-2) в Луганске.

• зенитную установку (ЗУ-23, 23 миллиметра), установленную на грузовик в пункте Жовте в 17 километрах к северо-западу от Луганска

• 12 ББМ и 1 зенитную установку (ЗУ-23), установленную на МТ-ЛБ, возле Долгого

• один БТР-80 и одну ББМ в Новоселовке.

В то же время, зафиксировано 7 "Градов" на территории объекта вблизи населенного пункта Садовый на юго-запад от Луганска, еще 7 "Градов" вблизи Миусинска и 15 "Градов" между жилых домов возле Хрустального.

Какое оружие запрещено минскими соглащениями?И украинские военные, и пророссийские боевики должны были с сентября 2014 года отвести от линии соприкосновения на расстояние не менее 15 километров с каждой стороны средства поражения калибра более 100 миллиметров. Это должно было создать зону прекращения применения оружия шириной не менее 30 километров – зону безопасности.

Кроме того, боевики запрещали доступ миссии ОБСЕ в некоторые территории, которые подлежат мониторингу. Так, отказали во время патрулирования в населенном пункте Шевченко, который расположен на юг от Донецка, в населенном пункте Ясное, Леонов и Новоласпа, ссылаясь на "проведение комплекса мер безопасности" в этом районе.