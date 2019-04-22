Украинский военный подорвался на мине, защищая товарищей: известно имя героя

На оккупированном Донбассе возле Новоалександровки в результате взрыва мины погиб украинский военный. Еще один украинский воин получил ранение.

С целью выхода во фланг взводного опорного пункта отдельной механизированной бригады в районе Новоалександровки, группа боевиков начала передвижение к полосе обеспечения, сообщили в пресс-штабе ООС.

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Наводчик-оператор солдат Александр Цапенко в это время находился на взводном опорном пункте и вовремя обнаружил перемещение пророссийских боевиков. Поэтому вместе с товарищами Александр открыл огонь по врагу, заставив его отступить.

В пресс-службе добавили, что прикрывая отход пехоты, противник начал обстрел наших позиций.

Одна из мин взорвалась вблизи военного, нанеся ему ранения, не совместимые с жизнью,

– отметили в пресс-службе.

За проявленную отвагу солдат Александр Цапенко будет представлен к награде – посмертно. Еще одного военного оккупанты ранили. Его сразу госпитализировали.

В течение суток 21 апреля вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня. Кроме того, один оккупант был уничтожен, еще трое захватчиков –ранены.

Брифинг представителя пресс-центра Объединенных сил по ситуации на Донбассе: смотрите видео