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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРИЯ ТЕРАКТОВ НА ШРИ-ЛАНКЕ

      Украинский военный подорвался на мине, защищая товарищей: известно имя героя

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      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / Фото из открытых источников

      На оккупированном Донбассе возле Новоалександровки в результате взрыва мины погиб украинский военный. Еще один украинский воин получил ранение.

      С целью выхода во фланг взводного опорного пункта отдельной механизированной бригады в районе Новоалександровки, группа боевиков начала передвижение к полосе обеспечения, сообщили в пресс-штабе ООС.

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      Наводчик-оператор солдат Александр Цапенко в это время находился на взводном опорном пункте и вовремя обнаружил перемещение пророссийских боевиков. Поэтому вместе с товарищами Александр открыл огонь по врагу, заставив его отступить.

      В пресс-службе добавили, что прикрывая отход пехоты, противник начал обстрел наших позиций.

      Одна из мин взорвалась вблизи военного, нанеся ему ранения, не совместимые с жизнью,
      – отметили в пресс-службе.

      За проявленную отвагу солдат Александр Цапенко будет представлен к награде – посмертно. Еще одного военного оккупанты ранили. Его сразу госпитализировали.

      В течение суток 21 апреля вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня. Кроме того, один оккупант был уничтожен, еще трое захватчиков –ранены.

      Брифинг представителя пресс-центра Объединенных сил по ситуации на Донбассе: смотрите видео

       

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      Теги: Новости Украины Жертвы Украина – Россия Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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