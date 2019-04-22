Український військовий підірвався на міні, захищаючи товаришів: відоме ім’я героя

На окупованому Донбасі біля Новоолександрівки унаслідок вибуху міни загинув український військовий. Ще один український воїн отримав поранення.

З метою виходу в фланг взводного опорного пункту окремої механізованої бригади в районі Новоолександрівки, група бойовиків розпочала пересування до смуги забезпечення, повідомили у прес-штабі ООС.

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Навідник-оператор солдат Олександр Цапенко в цей час перебував на взводному опорному пункті й вчасно виявив переміщення проросійських бойовиків. Тож разом з товаришами Олександр відкрив вогонь по ворогу, примусивши його до відступу.

У прес-службі додали, що прикриваючи відхід піхоти, противник розпочав обстріл наших позицій.

Одна з мін вибухнула поблизу військового, завдавши йому поранень, не сумісних з життям,

– зазначили у прес-службі.

За проявлену відвагу солдат Олександр Цапенко буде представлений до нагородження – посмертно. Ще одного військового окупанти поранили. Його одразу госпіталізували.

Впродовж доби 21 квітня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. Крім того, одного окупанта було знищено, ще трьох загарбників – поранено.

Брифінг представника прес-центру Об'єднаних сил щодо ситуації на Донбасі: дивіться відео