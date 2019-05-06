Загроза існує: Полторак попередив про повномасштабний наступ Росії

Російська Федерація продовжує нарощувати свою військову присутність на кордоні з Україною, а тому загрози повномасштабного наступу існують.

Міністр оборони України Степан Полторак під час брифінгу у Харкові сказав, що у квітні окупаційні війська посилили угруповання на одну батальйонно-тактичну групу — раніше було 28, зараз 29.

Читайте також: Путін вже пішов у наступ, – експерт про небезпеку російських паспортів на Донбасі

"Ми відстежуємо і розуміємо, що відбувається на кордоні України. Те, що Росія або проводить ротацію, або посилює своє угруповання, залежно від планів Путіна, – це правда. Вони дійсно це здійснюють. Є і ротація, і посилення", – заявив Полторак.

Він зазначив, що Росія розгортає ракетні комплекси поблизу нашого кордону та посилює угруповання у Криму.

Це свідчить точно не про мирні наміри нашого сусіда,

– наголосив міністр оборони.

Полторак додав, що є загроза повномасштабного вторгнення. Він сказав: "Ця загроза буде тривати, поки Російська Федерація не відмовиться від думки, що Україна має бути її частиною".

До слова, 22 квітня ОБСЄ зафіксувала, як проросійські бойовики продовжують розміщувати озброєння та техніку в заборонених місцях на Донбасі, зокрема, поблизу житлових будинків.