Путін вже пішов у наступ, – експерт про небезпеку російських паспортів на Донбасі

Пропагандистські медіа активно працюють для картинки про черги за російськими паспортами на окупованому Донбасі. Саме це буде важливою складовою нової інформаційної війни Росії проти України.

Президент Росії Володимир Путін перейшов до нового етапу дій на пропагандистському фронті, однак далі буде, вважає журналіст та політичний оглядач Віталій Портніков, пише "Радіо Свобода".

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Так, зміст і мета цієї інформаційної війни на період кількох найближчих місяців є зрозумілими. Кремлю зовсім не потрібно, щоб на виборах до нової Верховної Ради перемогла партія нового українського президента"Слуга народу" й тим більше – національно-демократичні сили.

Але для того, щоб забезпечити на сході і півдні України успіх проросійским силам, потрібно довести проросійському або політично незрілому електорату, що його вкотре обдурили. Обіцяли помиритися з Росією – а тепер висувають умови,

– вважає Портніков.

У такому разі "паспортизація Донбасу" має стати доказом готовності Путіна діяти. За словами експерта, тому "з компрометації Петра Порошенка російська пропаганда переключається на компрометацію Володимира Зеленського".

"Це є тим більш актуальним, тому що 2014 року велика частина електорату південних і східних областей України утрималася від участі у виборах президента, бо не бачила серед претендентів свого кандидата. Цього разу все було інакше й Кремлю важливо переконати цю частину виборців Зеленського у їхній помилці", – пояснює він.

Портніков наголошує, що у Москві не збираються заспокоюватися і просто стежити за зміною української влади. У разі відсутності реальних дій Україна ризикує не просто політичною та економічною стабільністю, а втратою нових територій на сході країни і небезпекою ескалації збройного конфлікту там, де на це не очікують.

Що відбувається на Донбасі із російськими паспортами?24 квітня президент РФ Володимир Путін прийняв указ про спрощення видачі паспорта РФ жителям окупованого Донбасу, а згодом взагалі сказав, що роздумує над полегшенням набуття російського громадянства для всіх українців. 1 травня Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта ще й для українців з окупованого Криму.



Майбутній президент Володимир Зеленський у відповідь на таку ідею Путіна, заявив, що Росії не варто даремно витрачати час на спроби спокусити громадян України паспортами РФ. Водночас, чинний президент Петро Порошенко назвав неприпустимим спрощення видачі російських паспортів жителям Донбасу. За його словами, Кремль намагається виправдати та легітимізувати свою військову присутність в Україні та може планувати анексію регіону.



Заступник міністра із тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак наголосив, що отримання російського громадянства суперечить українському законодавству. Тому, жителі окупованих територій, які захотіли мати паспорт Росії, можуть втратити український. Адже Україна без проблем зможе отримати списки своїх громадян, які отримають російські паспорти.