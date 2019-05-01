У МінТОТ попередили українців про серйозні наслідки отримання паспорта Росії

Жителі окупованих територій, які погодились отримати паспорт Росії, можуть втратити громадянство України. Їх пропонують позбавляти українського і закордонного паспортів.

Конституція України говорить, що українець має мати тільки одне громадянство – громадянство України, наголосив заступник міністра із тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак, пише 5 канал.

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Гримчак також зазначив, що в майбутньому Росія матиме підстави заявити, що захищає на Сході України своїх громадян.

Тому ті люди, які будуть отримувати або отримують вже громадянство Росії, можуть втратити громадянство України, і я думаю, що так треба буде робити – анулювати паспорти України, паспорти закордонні, внутрішні і так далі,

– додав він.

За його словами, видання паспортів Росії мешканцям окупованих територій має на меті дестабілізувати ситуацію та легалізувати бойовиків. Окрім того, наявність російського паспорта допоможе уникнути кримінального переслідування України працівникам окупаційної адміністрації так званих "ДНР" та "ЛНР".

24 квітня президент Росії Володимир Путін 24 квітня підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих територій на Донбасі. Окрім того, очільник Кремля хоче піти ще далі – надавати російське громадянство за спрощеною процедурою не лише жителям окупованого Донбасу, а й усім українцям.

Що передбачає скандальний указ Путіна?Аби отримати громадянство Росії, жителі окупованих територій України повинні написати заяву – її мають розглядати не довше трьох місяців. Особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України можуть отримати паспорти РФ без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років. Основні умови зміни громадянства – наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".



Охочим потрібно буде їхати в Ростовську область, на місці паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики. Країна-агресор активно втілює свій задум. Так, на території Росії відкрили вже два пункти видачі паспортів жителям окупованого Донбасу – у селі Покровське та Новошахтинську, що в Ростовської області.