13:46
1 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Главный эколог страны Медведев. Путину нашли преемника
      Вєсті Кремля
      22:20, 27 апреля
      Вести.UA. Жир: Захарова читает посты Супрун. Коррупционеры сдадутся Зеленскому
      Вєсті.UA
      18:30, 27 апреля
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      В МинВОТ предупредили украинцев о серьезных последствиях получения паспорта России

      170 Читати новину українською
      В МинВОТ хотят лишать украинского паспорта за получение российского
      В МинВОТ хотят лишать украинского паспорта за получение российского / Апостроф

      Жители оккупированных территорий, которые согласились получить паспорт России, могут потерять гражданство Украины. Их предлагают лишать украинского внутреннего и загранпаспортов.

      Конституция Украины говорит, что украинец должен иметь только одно гражданство – гражданство Украины, отметил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак, пишет 5 канал.

      Читайте также: Российский политолог объяснил, почему Зеленский выиграет первый спор с Путиным

      Грымчак также отметил, что в будущем Россия будет иметь основания заявить, что защищает на Востоке Украины своих граждан.

      Поэтому те люди, которые будут получать или получают уже гражданство России, могут потерять гражданство Украины, и я думаю, что так надо будет делать – аннулировать паспорта Украины, паспорта заграничные, внутренние и так далее,
      – добавил он.

      По его словам, выдача паспортов России жителям оккупированных территорий имеет целью дестабилизировать ситуацию и легализовать боевиков. Кроме того, наличие российского паспорта поможет избежать уголовного преследования Украины работникам оккупационной администрации так называемых "ДНР" и "ЛНР".

      24 апреля президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных территорий на Донбассе. Кроме того, глава Кремля хочет пойти еще дальше – предоставлять российское гражданство
      по упрощенной процедуре не только жителям оккупированного Донбасса, но и всем украинцам.

      Что предполагает скандальный указ Путина?Чтобы получить гражданство России, жители оккупированных территорий Украины должны написать заявление – его должны рассматривать не дольше трех месяцев. Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования по проживанию в России сроком более пяти лет. Основные условия смены гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".

      Желающим нужно будет ехать в Ростовскую область, на месте паспорта будут получать только пророссийские боевики. Страна-агрессор активно воплощает свой замысел. Так, на территории России уже открыли два пункта выдачи паспортов жителям оккупированного Донбасса – в селе Покровском и Новошахтинске, что в Ростовской области.

      blog_ava
      Выходные в мае 2019: когда будут отдыхать на праздники украинцы
      сегодня
      69394
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Юрий Гримчак Война на Донбассе Российские паспорта на Донбассе
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Україномовники, ви не мусите більше нічого доводити – ви в своєму праві
      сегодня , 12:01 Україномовники, ви не мусите більше нічого доводити – ви в своєму праві
      Блог Соцмережі 678
      Почему Европа и весь мир отмечают 1 мая
      сегодня , 11:04 Почему Европа и весь мир отмечают 1 мая
      Андрій Шляхтін 3148
      Украинцы будут платить за коммуналку по-новому: домоправители, абонплата и пеня
      сегодня , 10:03 Украинцы будут платить за коммуналку по-новому: домоправители, абонплата и пеня
      Яніна Ткачук 4317
      "Общее гражданство" для украинцев и россиян: о чем врут и бредят в Кремле
      сегодня , 08:40 "Общее гражданство" для украинцев и россиян: о чем врут и бредят в Кремле
      СерпомПо 2259
      Новая коммуналка, цена газа, техосмотр и медкарта: что изменится в мае
      сегодня , 07:02 Новая коммуналка, цена газа, техосмотр и медкарта: что изменится в мае
      Яніна Ткачук 3231
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Как развивались ночные события в Святошино
       7 сентября 2016 , 10:31 1
      Биатлон. Юлия Джима завоевала серебро
       8 декабря 2013 , 14:37
      Главные новости футбола 29 октября: Реал уволил Лопетеги, Манчестер Сити и Интер одержали важные победы
       30 октября 2018 , 07:00
      Экс-капитан сборной Украины раскритиковал Ракицкого за переход в Зенит
       31 января , 15:36
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук