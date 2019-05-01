В МинВОТ предупредили украинцев о серьезных последствиях получения паспорта России

Жители оккупированных территорий, которые согласились получить паспорт России, могут потерять гражданство Украины. Их предлагают лишать украинского внутреннего и загранпаспортов.

Конституция Украины говорит, что украинец должен иметь только одно гражданство – гражданство Украины, отметил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак, пишет 5 канал.

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Грымчак также отметил, что в будущем Россия будет иметь основания заявить, что защищает на Востоке Украины своих граждан.

Поэтому те люди, которые будут получать или получают уже гражданство России, могут потерять гражданство Украины, и я думаю, что так надо будет делать – аннулировать паспорта Украины, паспорта заграничные, внутренние и так далее,

– добавил он.

По его словам, выдача паспортов России жителям оккупированных территорий имеет целью дестабилизировать ситуацию и легализовать боевиков. Кроме того, наличие российского паспорта поможет избежать уголовного преследования Украины работникам оккупационной администрации так называемых "ДНР" и "ЛНР".

24 апреля президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных территорий на Донбассе. Кроме того, глава Кремля хочет пойти еще дальше – предоставлять российское гражданство

по упрощенной процедуре не только жителям оккупированного Донбасса, но и всем украинцам.

Что предполагает скандальный указ Путина?Чтобы получить гражданство России, жители оккупированных территорий Украины должны написать заявление – его должны рассматривать не дольше трех месяцев. Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования по проживанию в России сроком более пяти лет. Основные условия смены гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".



Желающим нужно будет ехать в Ростовскую область, на месте паспорта будут получать только пророссийские боевики. Страна-агрессор активно воплощает свой замысел. Так, на территории России уже открыли два пункта выдачи паспортов жителям оккупированного Донбасса – в селе Покровском и Новошахтинске, что в Ростовской области.