Зеленський заявив, що має відповідь на російські паспорти для жителів Донбасу

Новообраний президент України Володимир Зеленський сказав, що має "ходи" для відповіді Москві на оформлення російських паспортів жителям окупованого Донбасу.

Таких ходів кілька, сказав він перед зустріччю з Головою Верховної Ради Андрієм Парубієм та керівниками фракцій у суботу, 4 травня, повідомляє кореспондент 24 каналу.

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24 квітня президент РФ Володимир Путін прийняв указ про спрощення видачі паспортів Росії жителям окупованого Донбасу, а згодом взагалі сказав, що роздумує над полегшенням набуття російського громадянства для всіх українців.

У цьому плані ми повинні бути креативними, повинні бути швидкими, розумними. Тому будемо поки що готувати, а потім ми покажемо всім,

– сказав Зеленський журналістам.

Зазначимо, 1 травня Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта ще й для українців з окупованого Криму.

Як реагує Україна на паспорти Росії на Донбасі?Майбутній президент Володимир Зеленський у відповідь на таку ідею Путіна заявив, що Росії не варто даремно витрачати час на спроби спокусити громадян України паспортами Росії. Він наголосив, що не варто говорити із Україною мовою загроз.



Водночас чинний президент Петро Порошенко назвав неприпустимим спрощення видачі російських паспортів жителям Донбасу. За його словами, Кремль намагається виправдати та легітимізувати свою військову присутність в Україні та може планувати анексію регіону. Окрім того, Росія порушила Мінські домовленості та намагається втрутитись у внутрішні справи України.



Заступник міністра із тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак наголосив, що отримання російського громадянства суперечить українському законодавству. Тому, жителі окупованих територій, які захотіли мати паспорт Росії, можуть втратити український.