16:58
4 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як росіяни заробляють за кордоном. Кадиров взявся за старе
      Вєсті Кремля
      20:55, 3 травня
      Вєсті.UA: Батл між Зеленським та Путіним. Гройсман розкрив свої карти
      Вєсті.UA
      19:56, 3 травня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      Зеленський заявив, що має відповідь на російські паспорти для жителів Донбасу

      30
      Зеленський заявив про підготовку "кількох ходів" у відповідь на паспорти Росії на Донбасі
      Зеленський заявив про підготовку "кількох ходів" у відповідь на паспорти Росії на Донбасі / Фото з відкритих джерел

      Новообраний президент України Володимир Зеленський сказав, що має "ходи" для відповіді Москві на оформлення російських паспортів жителям окупованого Донбасу.

      Таких ходів кілька, сказав він перед зустріччю з Головою Верховної Ради Андрієм Парубієм та керівниками фракцій у суботу, 4 травня, повідомляє кореспондент 24 каналу.

      Читайте також: Мешканці Донбасу разом з російськими паспортами отримують "військовий квиток"

      24 квітня президент РФ Володимир Путін прийняв указ про спрощення видачі паспортів Росії жителям окупованого Донбасу, а згодом взагалі сказав, що роздумує над полегшенням набуття російського громадянства для всіх українців. 

      У цьому плані ми повинні бути креативними, повинні бути швидкими, розумними. Тому будемо поки що готувати, а потім ми покажемо всім,
      – сказав Зеленський журналістам.

      Зазначимо, 1 травня Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта ще й для українців з окупованого Криму.

      Як реагує Україна на паспорти Росії на Донбасі?Майбутній президент Володимир Зеленський у відповідь на таку ідею Путіна заявив, що Росії не варто даремно витрачати час на спроби спокусити громадян України паспортами Росії. Він наголосив, що не варто говорити із Україною мовою загроз. 

      Водночас чинний президент Петро Порошенко назвав неприпустимим спрощення видачі російських паспортів жителям Донбасу. За його словами, Кремль намагається виправдати та легітимізувати свою військову присутність в Україні та може планувати анексію регіону. Окрім того, Росія порушила Мінські домовленості та намагається втрутитись у внутрішні справи України.

      Заступник міністра із тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак наголосив, що отримання російського громадянства суперечить українському законодавству. Тому, жителі окупованих територій, які захотіли мати паспорт Росії, можуть втратити український.

      blog_ava
      "Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
      сьогодні
      13171
      Теги: Російські паспорти на Донбасі Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Росії Володимир Зеленський Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Весна прем'єр: чим дивуватиме Національна опера України у травні
      сьогодні , 16:03 Весна прем'єр: чим дивуватиме Національна опера України у травні
      Національна опера України 59
      Як змінились ціни на квартири у новобудовах Києва за 2 роки – інфографіка
      сьогодні , 13:04 Як змінились ціни на квартири у новобудовах Києва за 2 роки – інфографіка
      480
      "Не обслуговую росіян!" – це не дискримінація
      сьогодні , 12:01 "Не обслуговую росіян!" – це не дискримінація
      Борис Немировський 2413
      Що суспільство вимагає від Президента України?
      сьогодні , 08:40 Що суспільство вимагає від Президента України?
      Катерина Одарченко 2607
      Війна закінчиться тоді, коли російські матері почнуть любити своїх синів, – військовий
      3 травня , 22:00 Війна закінчиться тоді, коли російські матері почнуть любити своїх синів, – військовий
      Повернись живим 1203
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук