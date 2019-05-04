Мешканці Донбасу разом з російськими паспортами отримують "військовий квиток"

Мешканці окупованих територій, які виявили бажання отримати російський паспорт, отримують всередині "печатку" про військовий обов'язок.

Як стверджують джерела, охочі отримати паспорт РФ мали для цього спочатку отримати паспорт псевдореспубліки Донецька.

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Після того, як мешканці Донбасу ставали "громадянами республіки", вони мали піти на військовий облік і там вже отримати повістку.

Адже, за законом псевдореспубліки про військовий обов'язок, громадяни "ДНР" повинні проходити службу у військових формуваннях, бути в запасі чи інших військах, а також проходити військову підготовку для захисту самопроголошеної республіки.

До того ж, наголошується, що наявність у громадянина псевдореспубліки подвійного громадянства не звільняє його від виконання військового обов'язку.