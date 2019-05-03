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      Росія може почати масштабну агресію, – Полторак про наслідки паспортизації Донбасу

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      Полторак розповів про жахливі наслідки паспортизації Донбасу
      Полторак розповів про жахливі наслідки паспортизації Донбасу / Фото з відкритих джерел

      Роздача російських паспортів мешканцям окупованих територій Донбасу може мати серйозні наслідки. Зокрема, Кремль може під приводом захисту нібито своїх громадян розпочати відкриту агресію проти України в Донецькій і Луганській областях.

      Міністр оборони Степан Полторак в інтерв’ю "Прямому" розповів, що своїми зухвалими діями з паспортизацією регіону, Росія продовжує повзучу окупацію України.

      Читайте також: Російське громадянство для українців: Путін хоче швидше вирішити проблему Донбасу?

      Це черговий експеримент, який президент РФ Володимир Путін вже спробував випробувати в Україні. Звичайно, що це може вплинути як на ситуацію в країні, так і на окупованих територіях. Тому що в будь-який час під приводом захисту росіян Росія може почати широкомасштабну агресію. І видача паспортів може бути одним із елементів підготовки до таких заходів,
      – пояснив Полторак.

      За словами міністра, Україна мусить бути готовою реагувати на ймовірну ескалацію відповідним чином.

      "Ми маємо будувати свою сильну армію, давати політичну оцінку тим діям, які сьогодні відбуваються, об’єднувати наших партнерів у міжнародну коаліцію і тиснути на Росію для того, щоб вона припинила порушувати міжнародне право", – додав глава Міноборони.

      Що відомо про паспортний указ Путіна?24 квітня президент РФ Володимир Путін прийняв указ про спрощення видачі паспорта РФ жителям окупованого Донбасу, а згодом взагалі сказав, що роздумує над полегшенням набуття російського громадянства для всіх українців. 1 травня Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта ще й для українців з окупованого Криму.

      Майбутній президент Володимир Зеленський у відповідь на таку ідею Путіна, заявив, що Росії не варто даремно витрачати час на спроби спокусити громадян України паспортами РФ. Водночас, чинний президент Петро Порошенко назвав неприпустимим спрощення видачі російських паспортів жителям Донбасу. За його словами, Кремль намагається виправдати та легітимізувати свою військову присутність в Україні та може планувати анексію регіону.

      Заступник міністра із тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак наголосив, що отримання російського громадянства суперечить українському законодавству. Тому, жителі окупованих територій, які захотіли мати паспорт Росії, можуть втратити український. Адже Україна без проблем зможе отримати списки своїх громадян, які отримають російські паспорти.

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      Теги: Новини політики Новини Росії Степан Полторак Україна – Росія Російські паспорти на Донбасі Війна на Донбасі Міністерство оборони України Новини України
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