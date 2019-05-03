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      Українців застерегли, що держава знатиме, хто оформив російські паспорти

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      Україна знатиме, хто з громадян оформив російські паспорти
      Україна знатиме, хто з громадян оформив російські паспорти / Фото з відкритих джерел

      Україна без проблем зможе отримати списки українських громадян, які отримають російські паспорти, запевнив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрій Гримчак.

      На запитання ведучого телеканалу ZIK, чи є в України технічні засоби, щоб визначати тих громадян, які отримають російський паспорт, Гримчак відповів, що таких засобів немає, але ці дані частково несекретні в Росії.

      Читайте також: Російське громадянство для українців: Путін хоче швидше вирішити проблему Донбасу?

      Список тих людей, які отримали російське громадянство як друге, можна отримати. Річ у тім, що згідно з російським законодавством, дозволено мати друге і третє громадянство, але про це обов'язково повідомляти в органи влади. Тому я не бачу в цьому проблем, і ми будемо мати повністю всі дані,
      – наголосив Гримчак.

      Раніше Гримчак застеріг, що жителі окупованих територій, які погодились отримати паспорт Росії, можуть втратити громадянство України. Таких осіб пропонують позбавляти українського і закордонного паспортів.

      24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих територій Донбасу.

      А 1 травня Путін підписав ще один указ – про спрощений порядок отримання російського паспорта для окремих категорій громадян України. Цей спрощений порядок стосується українців з окупованого Криму.

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      Теги: Новини України Новини політики Російські паспорти на Донбасі Україна – Росія Новини Росії Юрій Гримчак
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