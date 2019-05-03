Російське громадянство для українців: Путін хоче швидше вирішити проблему Донбасу?

Рішення Путіна про спрощене отримання українцями російського громадянства – спроба перевірити новообраного президента України Володимира Зеленського на слабкість. Путін хоче швидше вирішити проблему Донбасу.

Таку думку 24 каналу висловив дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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Росія не хоче йти з Донбасу і визнавати свою присутність. А Україна не готова капітулювати і прийняти умови Путіна. Зеленський не піде на поступки, яких хоче Путін. Тому кардинальних змін по Донбасу не буде. І варіант замороження конфлікту ймовірний. Російські паспорти для українців – технічне вирішення завдань для формату замороження конфлікту,

– вважає Хара.

Як додає дипломат, укази про спрощене отримання українцями російського громадянства – черговий крок агресії Путіна. Президент РФ вирішує кілька проблем. Зокрема, з ротацією російських військовослужбовців в ОРДЛО, яких "тамнема" і які роблять вигляд, що вони трактористи і шахтарі. З правової точки зору Путін намагається робити так, наче закон не порушується.

"Відбувається вмонтовування терористів у правову систему Росії через надання бойовикам громадянства РФ. Вони можуть уникнути відповідальності. Це створення Україні проблем, коли конкретно розглядатиметься питання повернення ОРДЛО під наш контроль. З’ясується, що там проживає багато громадян РФ. Росія вважатиме, що має право втручатися у внутрішні справи України", – наголошує Олександр Хара.

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Що стосується указу по Криму, то експерт зазначає, що в Путіна виникла проблема з півостровом. Після анексії Росія унеможливила для більшості наших громадян варіант відмовитися від громадянства РФ. Багато українських громадян, що проживаються у Криму, не вважають себе громадянами РФ. Але їх судять, як громадян Росії. Тому цей указ – підчищення юридичних хвостів після анексії.

Що передбачає скандальний указ Путіна?• Заяву на видачу громадянства РФ від жителів окупованих територій України повинні розглядати не довше трьох місяців.



• Особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України можуть отримати паспорти РФ без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років.



• Основні умови зміни громадянства – наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".



• Охочим потрібно буде їхати в Ростовську область, на місці паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики. Президент Росії Володимир Путін 24 квітня підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих територій на Донбасі. При цьому глава Кремля цинічно заявив, що видача паспортів мешканцям Донбасу – це лише питання гуманітарного характеру. Водночас Путін заявив, що, Росія, нібито, не хоче створювати проблеми Україні та майбутній владі.



1 травня Путін підписав указ про спрощений порядок отримання паспорта РФ для українців з території окупованого Криму.



26 квітня Рада Безпеки ООН провела термінове засідання в американському Нью-Йорку 25 квітня щодо питання видачі паспортів Росії жителям окупованого Донбасу. За підсумками засідання Німеччина та Франція засудили указ Путіна про російські паспорти на Донбасі як такий, що суперечить Мінським домовленостям. Водночас вони висловили сподівання на новий імпульс їхнього виконання з новообраним президентом України.