Российское гражданство для украинцев: Путин хочет быстрее решить проблему Донбасса?

Решение Путина об упрощенном получении украинцами российского гражданства – попытка проверить новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского на слабость. Путин хочет быстрее решить проблему Донбасса.

Такое мнение 24 каналу высказал дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара.

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Россия не хочет уходить с Донбасса и признавать свое присутствие. А Украина не готова капитулировать и принять условия Путина. Зеленский не пойдет на уступки, которых хочет Путин. Поэтому кардинальных изменений по Донбассу не будет. И вариант замораживания конфликта вероятен. Российские паспорта для украинцев – техническое решение задач для формата замораживания конфликта,

– считает Хара.

Как добавляет дипломат, указ об упрощенном получении украинцами российского гражданства – очередной шаг агрессии Путина. Президент РФ решает несколько проблем. В частности, с ротацией российских военнослужащих в ОРДЛО, которых "там нет" и которые делают вид, что они трактористы и шахтеры. С правовой точки зрения Путин пытается делать так, как будто закон не нарушается.

"Происходит втсраивание террористов в правовую систему России через предоставление боевикам гражданства РФ. Они могут избежать ответственности. Это создание Украине проблем, когда конкретно будет рассматриваться вопрос возвращения ОРДЛО под наш контроль. Выяснится, что там проживают много граждан РФ. Россия будет считать, что имеет право вмешиваться во внутренние дела Украины", – подчеркивает Александр Хара.

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Что касается указа относительно Крыма, то эксперт отмечает, что у Путина возникла проблема с полуостровом. После аннексии Россия сделала невозможным для большинства наших граждан вариант отказаться от гражданства РФ. Многие украинские граждане, проживающие в Крыму, не считают себя гражданами РФ. Но их судят, как граждан России. Поэтому этот указ – подчистка юридических хвостов после аннексии.

Что предусматривает скандальный указ Путина?• Заявление на выдачу гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не дольше трех месяцев.



• Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования по проживанию в России сроком более пяти лет.



• Основное условие смены гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".



• Желающим нужно будет ехать в Ростовскую область, на месте паспорта будут получать только пророссийские боевики. Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных территорий на Донбассе. При этом глава Кремля цинично заявил, что выдача паспортов жителям Донбасса – это лишь вопрос гуманитарного характера. В то же время Путин заявил, что Россия, якобы, не хочет создавать проблемы Украине и будущей власти.



1 мая Путин подписал указ об упрощенном порядке получения паспорта РФ для украинцев с территории оккупированного Крыма.



26 апреля Совет Безопасности ООН провел срочное заседание в американском Нью-Йорке по вопросу выдачи паспортов России жителям оккупированного Донбасса. По итогам заседания Германия и Франция осудили указ Путина о российских паспортах на Донбассе как противоречащий Минским договоренностям. В то же время они выразили надежду на новый импульс их выполнения с новоизбранным президентом Украины.