Украина выразила возмущение новым указом Путина о гражданстве России для украинцев

МИД Украины осудил указ Владимира Путина о расширении категорий украинцев, которым будут предоставлять российское гражданство в упрощенном порядке. Это – еще один факт грубого нарушения со стороны России норм международного права и государственного суверенитета Украины, отметили в МИД.

1 мая Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта для отдельных категорий граждан Украины. Этот упрощенный порядок касается украинцев из оккупированного Крыма. Перед этим Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных территорий Донбасса.

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Указы Путина о предоставлении гражданам Украины российского гражданства противоправным способом были, есть и будут юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаваться украинской стороной, заверили в МИД.

Особенно циничным является задекларированная цель принятых российской стороной решений – "защита прав и свобод человека и гражданина",

– отметили в МИД Украины.

Там пояснили, что права и свободы украинцев начали грубо нарушаться с началом российской вооруженной агрессии и оккупации Россией Крыма и части Донбасса.

МИД Украины категорически требует от российской стороны безотлагательно отменить все противоправные решения по поводу паспортизации граждан Украины и устранить их негативные последствия,

– отметили в ведомстве.

Украина оставляет за собой право принимать эффективные меры для защиты национальной безопасности, законных прав и интересов граждан в соответствии с международным правом и законодательством. Соответствующая нота протеста будет безотлагательно вручена российскому МИД.

Кого из украинцев касается указ Путина о гражданстве России?