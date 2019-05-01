22:09
1 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: "Гра престолів" по-російськи. Школярі в РФ співають тюремні пісні
      Вєсті Кремля
      20:53, сьогодні
      Вєсті.UA: Зеленський крутіший за Ван Дама. Ляшко вимагає в Коломойського грошей
      Вєсті.UA
      19:46, сьогодні
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, 24 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ

      Україна висловила обурення новим указом Путіна про громадянство Росії для українців

      82 Читать новость на русском
      МЗС України засудило новий указ Путіна про громадянство Росії для українців
      МЗС України засудило новий указ Путіна про громадянство Росії для українців / Фото з відкритих джерел

      МЗС України засудило указ Володимира Путіна про розширення категорій українців, яким надаватимуть російське громадянство у спрощеному порядку. Це – ще один факт грубого порушення з боку Росії норм міжнародного права і державного суверенітету України, наголосили в МЗС.

      1 травня Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта для окремих категорій громадян України. Цей спрощений порядок стосується українців з окупованого Криму. Перед цим Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих територій Донбасу.

      Читайте також: У МінТОТ попередили українців про серйозні наслідки отримання паспорта Росії

      Укази Путіна про надання громадянам України російського громадянства у протиправний спосіб були, є та будуть юридично нікчемними, не матимуть жодних правових наслідків і не визнаватимуться українською стороною, запевнили в МЗС.

      Особливо цинічною є задекларована мета ухвалених російською стороною рішень – "захист прав і свобод людини і громадянина",
      – наголосили в МЗС України.

      Там пояснили, що права і свободи українців почали грубо порушуватися з початком російської збройної агресії та окупації Росією Криму та частини Донбасу.

      МЗС України категорично вимагає від російської сторони невідкладно скасувати усі протиправні рішення з приводу паспортизації громадян України та усунути їх негативні наслідки,
      – наголосили у відомстві.

      Україна залишає за собою право вживати ефективних заходів для захисту національної безпеки, законних прав та інтересів громадян відповідно до міжнародного права та законодавства. Відповідна нота протесту буде невідкладно вручена російському МЗС.

      Кого з українців стосується указ Путіна про громадянство Росії?

      • Українці (їхні діти, члени подружжя та батьки) з території анексованого Криму, які виїхали з українського півострова до 18 березня 2014 року і не мають громадянства іншої держави.
      • Іноземні громадяни та особи без громадянства, які самі або найближчі родичі яких були учасниками депортації з території Кримської АРСР.
      • Громадяни України, які мають дозвіл на тимчасове проживання в Росії, вид на проживання в РФ, посвідчення біженця або свідоцтво про надання тимчасового притулку в РФ.
      blog_ava
      5 типових помилок в інтер'єрі, які роблять квартиру незатишною
      сьогодні
      3640
      Теги: Новини України Російські паспорти на Донбасі Анексія Криму Володимир Путін Новини Росії Україна – Росія Новини Криму Новини політики МЗС України
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 1 травня: новий паспортний указ Путіна та першотравневі демонстрації
      сьогодні , 22:01 Головні новини 1 травня: новий паспортний указ Путіна та першотравневі демонстрації
      61
      Майские праздники в "ЛНР": нельзя накормить, но можно обмануть
      сьогодні , 22:00 Майские праздники в "ЛНР": нельзя накормить, но можно обмануть
      Ольга Черненко 67
      Президентский рэп-баттл
      сьогодні , 21:00 Президентский рэп-баттл
      Іван Яковина 352
      Не будьте носіями міфів про 1 травня і "мір, труд, май", бо жахіття може повторитись
      сьогодні , 17:00 Не будьте носіями міфів про 1 травня і "мір, труд, май", бо жахіття може повторитись
      Блог Соцмережі 1042
      П’ять років трагедії 2 травня: кого покарано і чого очікувати в Одесі?
      сьогодні , 16:02 П’ять років трагедії 2 травня: кого покарано і чого очікувати в Одесі?
      Інна Жолобович 1039
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук