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      Украинцев предостерегли, что государство будет знать, кто оформил российские паспорта

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      Украина будет знать, кто из граждан оформил российские паспорта
      Украина будет знать, кто из граждан оформил российские паспорта / Фото из открытых источников

      Украина без проблем сможет получить списки украинских граждан, которые получат российские паспорта, заверил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Грымчак.

      На вопрос ведущего телеканала ZIK, есть ли у Украины технические средства, чтобы определять тех граждан, которые получат российский паспорт, Грымчак ответил, что таких средств нет, но эти данные частично несекретные в России.

      Читайте также: Российское гражданство для украинцев: Путин хочет быстрее решить проблему Донбасса?

      Список тех людей, которые получили российское гражданство как второе, можно получить. Дело в том, что согласно российскому законодательству, разрешено иметь второе и третье гражданство, но об этом обязательно сообщать в органы власти. Поэтому я не вижу в этом проблем, и мы будем иметь полностью все данные,
      – подчеркнул Грымчак.

      Ранее Грымчак предостерег, что жители оккупированных территорий, которые согласились получить паспорт России, могут потерять гражданство Украины. Таких лиц предлагают лишать украинского и загранпаспортов.

      24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных территорий Донбасса.

      А 1 мая Путин подписал еще один указ – об упрощенном порядке получения российского паспорта для отдельных категорий граждан Украины. Этот упрощенный порядок касается украинцев из оккупированного Крыма.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Юрий Гримчак Новости России Украина – Россия Российские паспорта на Донбассе
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