Украинцев предостерегли, что государство будет знать, кто оформил российские паспорта

Украина без проблем сможет получить списки украинских граждан, которые получат российские паспорта, заверил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Грымчак.

На вопрос ведущего телеканала ZIK, есть ли у Украины технические средства, чтобы определять тех граждан, которые получат российский паспорт, Грымчак ответил, что таких средств нет, но эти данные частично несекретные в России.

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Список тех людей, которые получили российское гражданство как второе, можно получить. Дело в том, что согласно российскому законодательству, разрешено иметь второе и третье гражданство, но об этом обязательно сообщать в органы власти. Поэтому я не вижу в этом проблем, и мы будем иметь полностью все данные,

– подчеркнул Грымчак.

Ранее Грымчак предостерег, что жители оккупированных территорий, которые согласились получить паспорт России, могут потерять гражданство Украины. Таких лиц предлагают лишать украинского и загранпаспортов.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных территорий Донбасса.

А 1 мая Путин подписал еще один указ – об упрощенном порядке получения российского паспорта для отдельных категорий граждан Украины. Этот упрощенный порядок касается украинцев из оккупированного Крыма.