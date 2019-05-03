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      Россия может начать масштабную агрессию, – Полторак о последствиях паспортизации Донбасса

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      Полторак рассказал об ужасных последствиях паспортизации Донбасса
      Полторак рассказал об ужасных последствиях паспортизации Донбасса / Фото из открытых источников

      Раздача российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса может иметь серьезные последствия. В частности, Кремль может под предлогом защиты якобы своих граждан начать открытую агрессию против Украины в Донецкой и Луганской областях.

      Министр обороны Степан Полторак в интервью "Прямом" рассказал, что своими дерзкими действиями с паспортизацией региона, Россия продолжает ползучую оккупацию Украины.

      Читайте также: Российское гражданство для украинцев: Путин хочет быстрее решить проблему Донбасса?

      Это очередной эксперимент, который президент РФ Владимир Путин уже попытался испытать в Украине. Конечно, это может повлиять как на ситуацию в стране, так и на оккупированные территории. Потому что в любое время под предлогом защиты россиян Россия может начать широкомасштабную агрессию. И выдача паспортов может быть одним из элементов подготовки к таким мерам,
      – объяснил Полторак.

      По словам министра, Украина должна быть готова реагировать на возможную эскалацию соответствующим образом.

      "Мы должны строить свою сильную армию, давать политическую оценку тем действиям, которые сегодня происходят, объединять наших партнеров в международную коалицию и давить на Россию для того, чтобы она прекратила нарушать международное право", – добавил глава Минобороны.

      Что известно о паспортном указе Путина?24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи паспорта РФ жителям оккупированного Донбасса, а затем вообще сказал, что размышляет над облегчением приобретения российского гражданства для всех украинцев. 1 мая Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта еще и для украинцев из оккупированного Крыма.

      Будущий президент Владимир Зеленский в ответ на такую ​​идею Путина, заявил, что России не стоит зря тратить время на попытки соблазнить граждан Украины паспортами РФ. В то же время, действующий президент Петр Порошенко назвал недопустимым упрощение выдачи российских паспортов жителям Донбасса. По его словам, Кремль пытается оправдать и легитимизировать свое военное присутствие в Украине и может планировать аннексию региона.

      Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак подчеркнул, что получение российского гражданства противоречит украинскому законодательству. Поэтому, жители оккупированных территорий, которые захотели иметь паспорт России, могут потерять украинский. Ведь Украина без проблем сможет получить списки своих граждан, которые получат российские паспорта.

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      Теги: Новости России Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия Российские паспорта на Донбассе Міністерство оборони України Степан Полторак Новости Украины
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