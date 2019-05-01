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      Указ Путіна про паспорти РФ на Донбасі: Латвії озвучила свою позицію

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      Видача паспортів Росії для українців
      Видача паспортів Росії для українців / Фото з відкритих джерел

      Євросоюз має рішучіше реагувати на рішення Володимира Путіна щодо видачі паспортів Російської Федерації жителям окупованих територій України.

      За інформацією видання Укрінформ, таку думку висловив глава МЗС Латвії Едгар Рінкевичс на прес-конференції у Варшаві.

      Читайте також: Навіщо Росія буде видавати паспорти жителям Донбасу: цинічна заява Путіна

      За його словами, таке рішення Путіна є спробою тихої анексії.

      Це повністю неприпустимо, це є спробою здійснення тихої анексії. Я вважаю, що всі країни регіону мусять у цій справі бути об'єднаними, і ми потребуємо значно сильнішої, рішучішої реакції ЄС на такі дії,
      – сказав Рінкевичс.

      Він додав, що Україна, а також Грузія та Молдова потребують підтримки не лише у здійсненні реформ, а й у протидії російській агресії.

      Як Путін видаватиме паспорти РФ жителям окупованого Донбасу? Спрощена процедура отримання російського громадянства передбачає:

      • Заяву на видачу громадянства РФ від жителів окупованих територій України повинні розглядати не довше трьох місяців.

      • Особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України можуть отримати паспорти РФ без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років.

      • Основні умови зміни громадянства – наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".

      • Охочим потрібно приїхати в Ростовську область, на окупованій території паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики.

      Реакція світу на рішення володимира путіна:
      blog_ava
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      Теги: Війна на Донбасі Новини політики Новини України Володимир Путін Новини Росії Україна – Росія Литва
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