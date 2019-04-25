Радбез ООН зібрався через указ Путіна про видачу паспортів РФ на Донбасі: відео
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Рада Безпеки ООН зібралася в американському Нью-Йорку 25 квітня на термінове засідання щодо видачі паспортів Росії мешканцям окупованого Донбасу. Відповідний указ вчора, 24 квітня, підписав президент РФ Володимир Путін.
Засідання розпочалося о 15:00 за Нью-Йорком або о 22:00 годині за Києвом. Радбез скликали на вимогу України.
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На засіданні присутні представники Німеччини, Франції, Великої Британії, Бельгії, Польщі, Швеції, Італії та Нідерландів.
Засідання Радбезу ООН: відео
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Джерело: 24 канал
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