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      Радбез ООН зібрався через указ Путіна про видачу паспортів РФ на Донбасі: відео

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      У Радбезі ООН проводять термінове засідання щодо України
      У Радбезі ООН проводять термінове засідання щодо України / Фото з відкритих джерел

      Рада Безпеки ООН зібралася в американському Нью-Йорку 25 квітня на термінове засідання щодо видачі паспортів Росії мешканцям окупованого Донбасу. Відповідний указ вчора, 24 квітня, підписав президент РФ Володимир Путін.

      Засідання розпочалося о 15:00 за Нью-Йорком або о 22:00 годині за Києвом. Радбез скликали на вимогу України.

      Читайте також: Навіщо Росія буде видавати паспорти жителям Донбасу: цинічна заява Путіна

      На засіданні присутні представники Німеччини, Франції, Великої Британії, Бельгії, Польщі, Швеції, Італії та Нідерландів.

      Засідання Радбезу ООН: відео

       

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      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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