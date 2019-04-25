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      Совбез ООН собрался из-за указа Путина о паспортах РФ на Донбассе: онлайн-трансляция

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      Совбез ООН - онлайн заседания из-за указа Путина по Украине
      В Совбезе ООН проводят срочное заседание по Украине / Фото из открытых источников

      Совет безопасности ООН собрался в американском Нью-Йорке 25 апреля на срочное заседание по выдаче паспортов России жителям оккупированного Донбасса. Соответствующий указ вчера, 24 апреля, подписал президент РФ Владимир Путин.

      Заседание началось в 15:00 по Нью-Йорку или в 22:00 по Киеву. Совбез созвали по требованию Украины.

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      Заседание Совбеза ООН по требованию Украины: онлайн-трансляция

       

      Представители Германии, Франции, Великобритании, Бельгии, Польши, Швеции, Италии и Нидерландов уже осудили решение Путина о выдаче российских паспортов и подчеркнули, что оно подрывает суверенитет Украины.

      "Перед началом заседания СБ ООН в Украине 5 членов Совбеза из стран Евросоюза + Италия, Нидерланды и Швеция выступили с совместным заявлением: решение России о выдаче российских паспортов подрывает суверенитет Украины и противоречит духу и букве Минских договоренностей", – подчеркнули они.

       

      Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик во время заседания озвучил отчет о проделанной работе на Донбассе и заявил, что указ Путина не способствует выполнению Минских соглашений.

      Провокационное решение принято сразу после выборов президента Украины. Это является вопиющим нарушением украинского суверенитета. Боевики в дальнейшем мешают мирному населению, как и 11 ноября, когда в так называемых "республиках" были проведены псевдовыборы,
      – сказал представитель Франции.

      По его словам, Россия постоянно оказывает военную и финансовую помощь пророссийским боевикам. Но для содействия установлению мира в регионе нужно выполнять Минские договоренности, а не выдавать паспорта.

      Указ Путина осудили США: "Это провокация. Донбасс – это Украина. И люди, которые там живут – украинцы. Россия подрывает суверенитет Украины и принципы Минских соглашений".

      Решение о выдаче паспортов РФ жителям оккупированного Донбасса: объяснение Путина и реакция Украины

      Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных территорий на Донбассе. Сам глава Кремля цинично заявил, что выдача паспортов жителям на Донбассе – это лишь вопрос гуманитарного характера. По его словам, Россия не хочет создавать какие-либо проблемы Украине и будущей власти.

      Президент Украины Петр Порошенко назвал недопустимым упрощение выдачи российских паспортов жителям Донбасса. По его словам, Кремль пытается оправдать и легитимизировать свое военное присутствие в Украине и может планировать аннексию региона. Кроме того, Россия нарушила Минские договоренности и пытается вмешаться во внутренние дела Украины. Поэтому Порошенко призвал мир осудить преступные действия Кремля и усилить антироссийские санкции.

      Что предполагает скандальный указ Путина?
      • Заявления на выдачу гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не дольше трех месяцев.

      Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования по проживанию в России сроком более пяти лет.

      Основные условия смены гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".

      • Желающим нужно будет ехать в Ростовскую область, на месте паспорта будут получать только пророссийские боевики.

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      Теги: Новости России Украина – Россия Война на Донбассе Новости Украины Владимир Путин Новости США Новости Франции ООН Новости политики
      Источник: 24 канал
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