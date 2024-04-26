Несмотря на тепло, все же остаются температурные качели: дневные и ночные температуры различаются на целых десять градусов. Поэтому одевайтесь так, чтобы вам было комфортно и утром, и днем, и вечером. Тем более что 27 апреля будут заморозки.

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Какой будет погода 27 апреля

Синоптики обещают переменную облачность. Ночью в большинстве центральных, Черниговской, Сумской областях кратковременные дожди, местами грозы, в восточных и Запорожской областях местами небольшие дожди, на остальной территории днем в Украине без осадков.

Ветер северо-западный, в западных областях юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура в юго-восточной части ночью +11...+16 градусов, днем +21...+26; на остальной территории ночью +5...+10, в западных, Житомирской и Винницкой областях +1...+6 (на поверхности почвы заморозки 0...-3), днем +15...+20.

Прогноз погоды в Киеве и столичном регионе

Здесь также переменная облачность, ночью по области местами небольшой кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью +5...+10, днем +15...+20; в Киеве ночью +6...+8, днем +16...+18.

Предупреждение от синоптиков

Их сразу несколько, потому что они касаются различных опасностей и разных регионов.

Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) ожидается:

-26-27 апреля – на высокогорье Ивано-Франковской области.

-26-28 апреля – на высокогорье восточной части Закарпатской области.

Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!

– призвали в Укргидрометцентре.

26-30 апреля, в результате продолжения повышения уровней воды и удержания их на высоких отметках, будет продолжаться:

- на Десне и ее притоке реке Снов – затопление пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Нежинском районах (І уровень опасности – желтый); в Корюковском, Черниговском районах Черниговской области области (II уровень опасности – оранжевый);

- на Верхнем Днепре (в пределах страны) – затопление поймы с нарушением транспортного сообщения ряда приречных сел водами Сожа (по данным ГСЧС) и Днепра в Черниговском районе Черниговской области (II уровень опасности – оранжевый).

26-27 апреля – в верхней части Кременчугского водохранилища и 26-29 апреля – в верхней части Каменского водохранилища в результате пропуска воды через каскад днепровских водохранилищ возможны резкие колебания уровней воды с частичным затоплением поймы и пониженных приречных территорий в Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях (І уровень опасности – желтый).

26-30 апреля в низовьях Днестра и на его рукаве Турунчук в результате добегания паводковой волны с зарубежного участка ожидается повышение уровней воды на 0,2 – 0,5 метра над текущими уровнями с затоплением пойменных территорий и возможным начальным затоплением сельскохозяйственных угодий приречных населенных пунктов Одесского района Одесской области (І уровень опасности – желтый).

Вследствие опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое естественное русло уровни воды значительно ниже отметки водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности – коричневый).

Предупреждение о гидрологической опасности 27 апреля 2024 / Укргидрометцентр

Погода в областных центрах

Киев +16...+18

Ужгород +17...+19

Львов +16...+18

Ивано-Франковск +16...+18

Тернополь +16...+18

Черновцы +16...+18

Хмельницкий +16...+18

Луцк +16...+18

Ровно +16...+18

Житомир +16...+18

Винница +17...+19

Одесса +20...+22

Николаев +20...+22

Херсон +22...+24

Симферополь +20...+22

Кропивницкий +18...+20

Черкассы +17...+19

Чернигов +16...+18

Сумы +15...+17

Полтава +17...+19

Днепр +20...+22

Запорожье +23...+25

Донецк +22...+24

Луганск +24...+26

Харьков +22...+24



Прогноз погоды в Украине на 27 апреля / Укргидрометцентр