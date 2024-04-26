Несмотря на тепло, все же остаются температурные качели: дневные и ночные температуры различаются на целых десять градусов. Поэтому одевайтесь так, чтобы вам было комфортно и утром, и днем, и вечером. Тем более что 27 апреля будут заморозки.
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Какой будет погода 27 апреля
Синоптики обещают переменную облачность. Ночью в большинстве центральных, Черниговской, Сумской областях кратковременные дожди, местами грозы, в восточных и Запорожской областях местами небольшие дожди, на остальной территории днем в Украине без осадков.
Ветер северо-западный, в западных областях юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура в юго-восточной части ночью +11...+16 градусов, днем +21...+26; на остальной территории ночью +5...+10, в западных, Житомирской и Винницкой областях +1...+6 (на поверхности почвы заморозки 0...-3), днем +15...+20.
Прогноз погоды в Киеве и столичном регионе
Здесь также переменная облачность, ночью по области местами небольшой кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью +5...+10, днем +15...+20; в Киеве ночью +6...+8, днем +16...+18.
Предупреждение от синоптиков
Их сразу несколько, потому что они касаются различных опасностей и разных регионов.
Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) ожидается:
-26-27 апреля – на высокогорье Ивано-Франковской области.
-26-28 апреля – на высокогорье восточной части Закарпатской области.
Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!
– призвали в Укргидрометцентре.
26-30 апреля, в результате продолжения повышения уровней воды и удержания их на высоких отметках, будет продолжаться:
- на Десне и ее притоке реке Снов – затопление пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Нежинском районах (І уровень опасности – желтый); в Корюковском, Черниговском районах Черниговской области области (II уровень опасности – оранжевый);
- на Верхнем Днепре (в пределах страны) – затопление поймы с нарушением транспортного сообщения ряда приречных сел водами Сожа (по данным ГСЧС) и Днепра в Черниговском районе Черниговской области (II уровень опасности – оранжевый).
26-27 апреля – в верхней части Кременчугского водохранилища и 26-29 апреля – в верхней части Каменского водохранилища в результате пропуска воды через каскад днепровских водохранилищ возможны резкие колебания уровней воды с частичным затоплением поймы и пониженных приречных территорий в Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях (І уровень опасности – желтый).
26-30 апреля в низовьях Днестра и на его рукаве Турунчук в результате добегания паводковой волны с зарубежного участка ожидается повышение уровней воды на 0,2 – 0,5 метра над текущими уровнями с затоплением пойменных территорий и возможным начальным затоплением сельскохозяйственных угодий приречных населенных пунктов Одесского района Одесской области (І уровень опасности – желтый).
Вследствие опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое естественное русло уровни воды значительно ниже отметки водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности – коричневый).
Предупреждение о гидрологической опасности 27 апреля 2024 / Укргидрометцентр
Погода в областных центрах
- Киев +16...+18
- Ужгород +17...+19
- Львов +16...+18
- Ивано-Франковск +16...+18
- Тернополь +16...+18
- Черновцы +16...+18
- Хмельницкий +16...+18
- Луцк +16...+18
- Ровно +16...+18
- Житомир +16...+18
- Винница +17...+19
- Одесса +20...+22
- Николаев +20...+22
- Херсон +22...+24
- Симферополь +20...+22
- Кропивницкий +18...+20
- Черкассы +17...+19
- Чернигов +16...+18
- Сумы +15...+17
- Полтава +17...+19
- Днепр +20...+22
- Запорожье +23...+25
- Донецк +22...+24
- Луганск +24...+26
- Харьков +22...+24
Прогноз погоды в Украине на 27 апреля / Укргидрометцентр