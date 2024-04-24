Так, пыль из Сахары, которая еще вчера фиксировали в Греции, сегодня добралась до территории Украины. В Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, когда она отступит с нашей территории.

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Синоптики объяснили, что на спутниковом изображении пыль обозначена розовым цветом, она четко прослеживается над южными и центральными районами и распространяется на север.



Пыль из Сахары фиксируют в южных и центральных областях страны / Фото Укргидрометцентра

Как долго пыль будет в Украине

В Укргидрометцентре также отмечают, что на большей части территории страны погоду определяют циклон и влажные воздушные массы, это будет способствовать перехвату частиц пыли каплями воды в облаках и осадках.

Поэтому эта пыль быстрее будет вымываться из атмосферы, впрочем в некоторых районах это явление может придавать облакам желтоватый оттенок, а сами дождевые капли, что будут выпадать, содержать эту пыль и не будут чистыми,

– говорится в сообщении.

Заметьте. Прогнозируют, что эта пыль быстро покинет территорию Украины.

По прогнозу синоптиков, пыль будет оставаться в атмосфере над Украиной до пятницы, 26 апреля. А с пятницы на субботу отступит на восток и атмосфера очистится.

Где уже почувствовали это явление

Ночью и утром 24 апреля 2024 года на территории города Херсон, на Агрометеорологической станции Херсон специалисты зафиксировали пыль и песок из Сахары.

"Активный циклон с юго-западной Европы высотными потоками принес пыль и песок, которые при выпадении ливневого дождя оставили след на поверхностях предметов, растениях", – сообщил Херсонский областной центр по гидрометеорологии.

А в Николаеве после дождя улицы и машины покрылись слоем желтой пыли. Фотоснимки природного явления публикуют горожане в соцсетях.

Важно. Синоптики убеждают, что превышение предельно допустимых концентраций взвешенных веществ не зафиксировано.

Заметим, что это не впервые фиксируют на территории Украины пыль из Сахары. Песок уже доходил до нас в начале апреля. Тогда порывы сильного ветра разносили пыль и песок с бешеной скоростью, преимущественно явление почувствовали жители западных и центральных регионов.