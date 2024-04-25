Впрочем, снега в апреле не должно быть: осадки прогнозируют преимущественно в виде дождей, а в отдельные дни местами возможны грозы и мелкий град. В течение второго месяца весны температура будет на 2 – 3,5 градуса выше климатической нормы.

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Когда в Украине снова будут заморозки

Ночью 27 апреля в западных, Житомирской и Винницкой областях на поверхности грунта заморозки 0 – 3 градуса (І уровень опасности, желтый),

– говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Где в Украине будут заморозки 27 апреля / Скриншот 24 Канала

Стоит сказать, что синоптики постоянно информируют украинцев о неблагоприятных погодных условиях. Например, сообщали, что по Киеву и Киевской области около трех часов дня пройдут грозы. Ливни будут до конца суток 25 апреля. Это явление квалифицировали как І уровень опасности, желтый.

Другие предупреждения от Укргидрометцентра

25 – 26 апреля на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Гидрологических предупреждений больше. 25 – 30 апреля, в результате продолжающегося повышения уровня воды и удержания его на высоких отметках, будет:

– на Десне и ее притоке реке Снов – затопление пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Нежинском районах (І уровень опасности – желтый); в Корюковском, Черниговском районах Черниговской области (II уровень опасности – оранжевый);

– на Верхнем Днепре (в пределах страны) – затопление поймы с нарушением транспортного сообщения ряда приречных сел водами Сожа (по данным ГСЧС) и Днепра в Черниговском районе Черниговской области (II уровень опасности – оранжевый).

25 – 26 апреля, в результате пропуска воды через каскад Днепровских водохранилищ, в верхней части Кременчугского водохранилища вероятен дальнейший рост уровня воды с удержанием затопления поймы и достижением отметок частичного затопления территорий в отдельных приречных населенных пунктах Черкасского и Золотоношского районов Черкасской области (II уровень опасности – оранжевый).

Интересно! Из-за весеннего половодья, то есть повышения уровня воды на определенных участках, Днепр вышел из берегов. В столице подтопило Гидропарк и парк Муромец – территории, которые расположены неподалеку от главной реки страны.