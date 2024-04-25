Втім, снігу в квітні не має бути: опади прогнозують переважно у вигляді дощів, а в окремі дні місцями можливі грози та дрібний град. Протягом другого місяця весни температура буде на 2 – 3,5 градуса вищою за кліматичну норму.

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Коли в Україні знову будуть заморозки

Вночі 27 квітня у західних, Житомирській та Вінницькій областях на поверхні ґрунту заморозки 0 – 3 градуси (І рівень небезпечності, жовтий),

– ідеться в повідомленні Укргідрометцентру.

Де в Україні будуть заморозки 27 квітня / Скриншот 24 Каналу

Варто сказати, що синоптики постійно інформують українців про несприятливі погодні умови. Наприклад, повідомляли, що по Києву та Київській області близько третьої пройдуть грози. Зливи будуть до кінця доби 25 квітня. Це явище кваліфікували як І рівень небезпечності, жовтий.

Інші попередження від Укргідрометцентру

25 – 26 квiтня на високогiр'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).

Гідрологічних попереджень більше. 25 – 30 квітня, внаслідок продовження підвищення рівнів води та утримання їх на високих позначках, триватиме:

- на Десні та її притоці річці Снов – затоплення заплавних територій та доріг на заплаві з порушенням транспортного сполучення з окремими селами у Новгород-Сіверському, Ніжинському районах (І рівень небезпеки – жовтий); у Корюківському, Чернігівському районах Чернігівської області області (ІІ рівень небезпеки – помаранчевий);

- на Верхньому Дніпрі (в межах країни) – затоплення заплави з порушенням транспортного сполучення ряду прирічкових сіл водами Сожу (за даними ДСНС) і Дніпра у Чернігівському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки – помаранчевий).

25 – 26 квітня, внаслідок пропуску води через каскад дніпровських водосховищ, у верхній частині Кременчуцького водосховища ймовірний подальший ріст рівнів води з утриманням затоплення заплави та досягненням відміток часткового затоплення територій в окремих прирічкових населених пунктах Черкаського та Золотоніського районів Черкаської області (ІІ рівень небезпеки – помаранчевий).

Цікаво! Через весняне водопілля, тобто підвищення рівня води на певних ділянках, Дніпро вийшов із берегів. У столиці підтопило Гідропарк і парк Муромець – ті території, які розташовані неподалік головної річки країни.