Опади, що фіксували в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях, прозвали "брудним дощем", оскільки він має рудувате забарвлення. Наявність такого кольору зумовлена пилом з Сахари, який знову прийшов в Україну.

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Пояснення від ДСНС

У ДСНС наголосили, що боятися "кольорових дощів" українцям не варто. Надзвичайники зазначили, що до України дістався пил із Сахари, який спостерігався напередодні у Греції. Наразі "брудні" опади фіксують над південними та центральними районами України та поширюється на північ.

Тривалі опади вимивають пил з атмосфери, внаслідок чого метеостанції фіксують кольоровий (жовтих відтінків) дощ, який не несе ніякої загрози,

– вказали в ДСНС.

Водночас там додали, що протягом кількох днів – а саме 25 – 26 квітня, пил все ще залишатиметься в атмосфері над Україною. Однак вже починаючи з 27 квітня повітряні потоки зміняться, внаслідок чого повітря після дощів очиститься.

Пил з Сахари