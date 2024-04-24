Опади, що фіксували в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях, прозвали "брудним дощем", оскільки він має рудувате забарвлення. Наявність такого кольору зумовлена пилом з Сахари, який знову прийшов в Україну.
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Пояснення від ДСНС
У ДСНС наголосили, що боятися "кольорових дощів" українцям не варто. Надзвичайники зазначили, що до України дістався пил із Сахари, який спостерігався напередодні у Греції. Наразі "брудні" опади фіксують над південними та центральними районами України та поширюється на північ.
Тривалі опади вимивають пил з атмосфери, внаслідок чого метеостанції фіксують кольоровий (жовтих відтінків) дощ, який не несе ніякої загрози,
– вказали в ДСНС.
Водночас там додали, що протягом кількох днів – а саме 25 – 26 квітня, пил все ще залишатиметься в атмосфері над Україною. Однак вже починаючи з 27 квітня повітряні потоки зміняться, внаслідок чого повітря після дощів очиститься.
Пил з Сахари
- Пил із Сахари 23 квітня спостерігався у Греції. в Афінах суттєво зменшилася видимість, колір неба став помаранчевим, а у повітрі зросла концентрація твердих забруднювачів. Це був один із найсерйозніших епізодів концентрації пилу та піску в Сахарі з 21 – 22 березня 2018 року
- Водночас вже 24 квітня пил з Сахари досягнув деяких регіонів України. Укргідрометцентр опублікував супутникові знімки, на яких видно концентрацію пилу над південними та центральними районами. Він рухався на Північ.
- Через те, що на території України переважає циклон, краплі води перехоплюють частинки пилу, що і призводить до "брудного дощу". Також в деяких районах це явище може надавати хмарам жовтуватий відтінок.